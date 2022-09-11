Главную роль в фильме сыграет Холли Бейли.

Американская актриса и певица Холли Бейли сыграет главную роль в киноадаптации мультфильма "Русалочка". К слову, все песни в фильма будет исполнять именно она.

В первом трейлере показывают темнокожую "русалочку", которая исполняет песню Part of Your World, написанную Аланом Менкенем.

Стоит отметить, что Холли всего 19 лет, и она уже звезда. Девушка является протеже певицы Бейонсе, которая сумела разглядеть ее талант и помочь ей пробиться на большую сцену.

Теперь же она сыграет главную роль в "Русалочке". При этом киноманы недоумевают, почему главной героиней стала именно темнокожая актриса, если все привыкли видеть "русалочку" белой.

Но у звезды нашлось, что ответить хейтерам в Instagram: "Автор сказки "Русалочка" - датчанин. Сама Русалочка - это вымышленный персонаж. Но раз уж мы говорим о национальности, значит, Русалочка - датчанка. Она запросто может быть темнокожей, так как датчане тоже могут быть темнокожими".

Отметим, к актерскому составу присоединились Джон Гавер-Кинг (принц Эрик), Мелисса Маккарти (ведьма Урсула) и Гавьер Бардем (король Тритон).

Напомним, съёмки сериала "Корона" приостановили из-за смерти королевы Елизаветы II.

Вас также могут заинтересовать новости: