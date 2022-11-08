Награждение лауреатов состоится 10 декабря.

Украинский фильм "Памфир" режиссера Дмитрия Сухолиткого-Собчука номинировали на премию European Discovery - Prix Fipresci в категории Лучший дебютный полнометражный фильм. Награждение проходит ежегодно в рамках European Film Awards Европейской киноакадемии.

Вот как это прокомментировала продюсер фильма Александра Костина:

"Быть признанным одним из шести лучших дебютов по версии Европейской киноакадемии - важное достижение не только для фильма, но и для страны. И мы рады, что есть возможность привлечь внимание мирового сообщества".

Отмечается, что премьера киноленты в Украине состоится в 2023 году.

"Памфир": сюжет

Памфир - это прозвище главного героя, который пытается найти возможности сделать жизнь своей семьи лучше. Перед ним стоит выбор - осуществить это стоит честным способом, или нелегальным и уголовным путем. События проходят на Западе Украины накануне традиционного карнавала Маланки.

"Памфир": трейлер

Напомним, стали известны победители премии "Киноколо".

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