Луна в оппозиции к Меркурию принесет в этот день честность и новые достижения.

В пятницу, 8 августа 2025 года, три знака Зодиака окажутся в центре событий, способных привести их к долгожданному успеху. Причиной станет транзит Луны, находящейся в оппозиции с Меркурием - а это аспект, который побуждает говорить правду, даже если она дается непросто, пишет YourTango.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Лев

Этот аспект вряд ли можно назвать мягким и уютным, но он принесёт вам, Лев, важный результат. 8 августа станет для вас моментом, когда лишнее уйдёт на второй план, а главное выйдет на первый. Энергия Меркурия в этот день позволит вам взглянуть на ситуацию максимально ясно, особенно в вопросах самооценки. Вы поймёте, насколько сильны, и заметите, как эта внутренняя мощь отражается в ваших словах. Всё, что вы произнесёте, будет иметь вес, поэтому относитесь к выбору формулировок особенно внимательно - люди будут вас слушать.

Дева

Ваш прагматичный подход - это сила, Дева, но 8 августа вам пригодится умение не только мыслить логично, но и открыться эмоциям. Под влиянием Меркурия вы осознаете, что одних рациональных шагов недостаточно для ощущения радости. Иногда, чтобы достичь гармонии, нужно позволить себе уязвимость и искренность. В этот день успех придёт благодаря вашей готовности выйти за рамки привычных правил и прислушаться к сердцу. Возможно, именно отказ от жёстких ограничений подарит вам новое чувство свободы и дополнительную энергию для побед.

Стрелец

Для вас, Стрелец, ключ к успеху всегда лежал через честный диалог. Вы цените правду и умеете её доносить. Оппозиция Луны и Меркурия 8 августа усилит этот дар, помогая вам легко находить общий язык с людьми. Откровенность станет вашим главным преимуществом, открывающим двери к новым возможностям. Когда вы говорите искренне, ваше творчество и энергия достигают пика. В этот день ждите вдохновения, плодотворных контактов и шагов, которые приведут вас к новым вершинам.

Напомним, ранее астрологи рассказали, что на четыре знака Зодиака обрушатся тяжелые испытания в ближайшие недели.

