Шоумен отметил, что действительно получил травмы, но не критические для жизни, поэтому не стал прерывать запланированный тур.

Известный комик и шоумен Максим Галкин впервые вышел на связь с поклонниками после ДТП, которое произошло в Латвии.

В видеообращении к фанатам в Instagram артист подтвердил, что действительно попал в аварию, когда ехал на велосипеде. По словам Галкина, он не нарушал правил дорожного движения и ехал абсолютно трезвым по главной дороге, когда с прилегающей улицы на него наехал автомобиль.

"К сожалению, автолюбитель, который ехал по боковой дороге выскочил на главную, не затормозив, и я в него врезался. Вот - гипс", - прокомментировал Галкин.

Он добавил, что продолжает давать запланированные концерты и разрабатывает сухожилия. Все запланированные концерты состоятся, заверил артист.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация что комик и телеведущий Максим Галкин попал в ДТП. Инцидент произошел в Юрмале, Латвия.

По предварительным данным, Галкин придерживался всех правил, был в шлеме и не находился в состоянии алкогольного опьянения.

