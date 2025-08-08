Супруги празднуют годовщину брака.

Известная украинская певица Оля Цибульская впервые показала свадебное фото с мужем Сергеем.

Не секрет, что долгое время артистка не показывала лицо возлюбленного, ведь он не любит публичности. Однако сегодня, 8 августа, по случаю десятой годовщины их брака, Оля опубликовала в своем Instagram фотографию из ЗАГСа.

К слову, исполнительница в праздничный день была одета в белое платье и не надевала на голову фату. Жених для росписи выбрал рубашку в бело-серую полоску. На фото молодожены улыбаются на камеру, делая селфи.

"Единственное наше свадебное фото. Ни о чем не жалею. Сегодня 10 лет официально. Люблю", - подписала фотографию Оля.

Отметим, Цибульская состоит в браке с предпринимателем Сергеем Грисюком, с которым знакома еще со школьных лет. Пара воспитывает общего сына Нестора, которому 10 лет.

Напомним, ранее стало известно, что Оля Цибульская едва не развелась с мужем из-за советов коллег. По словам певицы, ей постоянно навязывали мысль, что стоит выбрать что-то одно между карьерой и семьей.

