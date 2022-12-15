Выход фильма от сценаристов "Тихого места" запланирован на 10 марта 2023 года.

Киностудия Sony Pictures опубликовала первый трейлер научно-фантастического триллера "65" с Адамом Драйвером в главной роли.

Звезда фильмов "Звездные войны", "Последняя дуэль", "Брачная история" и "Дом Gucci" исполнил роль пилота космического корабля, который терпит крушение на неизвестной планете. Вскоре он понимает, что оказался на планете Земля, но на 65 миллионов лет раньше. Вместе с выжившей при крушении девочкой ему предстоит бороться за жизнь с опасными гигантскими созданиями, среди которых – динозавры.

Вторую главную роль в фильме исполнила восходящая звезда Ариана Гринблат, которую до этого зрители могли видеть в роли юной Гоморы в фильме "Мстители: Война бесконечности", а также картинах "На высотах Нью-Йорка" и "Любовь и монстры".

Режиссерами фильма выступил творческий тандем Скотта Бека и Брайана Вудса, которые наиболее известны как сценаристы фильма "Тихое место".

Продюсером фильма стал Сэм Рэйми ("Зловещие мертвецы", "Человек-паук", "Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия").

Выход фильма в прокат запланирован на 10 марта 2023 года.

Как сообщал УНИАН, также на 10 марта 2023 года запланирован выход фильма ужасов "Крик 6". Первый тизер шестой части культового слэшера показали 14 декабря.

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