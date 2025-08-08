В украинский прокат документальний фильм "Антарктида" выйдет 4 сентября 2025 года.

Вышел трейлер нового документального фильма украинского телеведущего-путешественника Антона Птушкина "Антарктида" – это для него вторая полнометражная режиссерская работа после трогательной документалки "Мы, наши любимцы и война" 2024 года.

Фильм был снят в марте 2025 года на украинской антарктической станции "Академик Вернадский". Съемочная группа в составе одного человека – Антона Птушкина пробыла на станции всего одну неделю, а общая работа над ним продолжалась в течение шести месяцев.

Создатели фильма обещают зрителям честный, увлекательный и познавательный рассказ о работе украинских полярников и полярниц на наименее исследованном континенте планеты.

"Это наверное самый интересный материал, с которым я когда-либо работал. Когда половина выпуска была смонтирована, мы сняли небольшой кинотеатр, посмотрели на то, что получается, на примерный хронометраж, и решили, что Антарктиду все же надо показывать на большом экране", – рассказал Птушкин.

Режиссер имел возможность снимать все этапы, которые проходила юбилейная 30-я Украинская антарктическая экспедиция во время своего пути в Антарктиду. Это и путешествие на украинском ледоколе "Ноосфера", и жизнь внутри станции, с возможностью заглянуть и в холодильник полярников, и спросить зачем им нужен арбалет.

"Мы привыкли, что о крутых научных исследованиях нам рассказывает NASA, а качественные съемки природы надо смотреть на National Geographic. Фильм Антона Птушкина "Антарктида" убедительно доказывает, что мы имеем и мирового уровня науку, и такого же мирового уровня кинодокументалистов. Немного парадоксально, ведь, чтобы понять настоящий уровень того, что могут и умеют украинцы, приходится отправиться аж в Антарктиду. Но на то она и Антарктида – уникальная и неповторимая, почти другая планета, которую можно открыть для себя в этом фильме", – добавил директор Национального антарктического научного центра (НАНЦ) Евгений Дикий.

При этом создатели фильма отмечают, что "Антарктида" не имеет возрастных ограничений, а потому является прекрасной возможностью для детей увидеть, как работает современная украинская наука – с юмором, пингвинами и реальными людьми на экране.

"Для многих из нас Антарктида кажется далеким и почти нереальным местом. Но благодаря этому фильму она становится по-настоящему близкой – через истории, которые раскрывают реальный масштаб украинской науки и деятельности наших ученых. Это кино поражает эстетикой, но еще больше – содержанием и невероятными фактами. За красотой каждого кадра есть глубокое осознание того, насколько весома роль Украины в мировой науке. И этим стоит гордиться", – отметил первый заместитель министра образования и науки Украины Евгений Кудрявец.

Как сообщила пресс-служба B&H Film Distribution, в украинский прокат фильм выйдет 4 сентября 2025 года.

