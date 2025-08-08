В списке есть Водолей и Весы.

К 17 августа для пяти знаков Зодиака наступит время значительных изменений в любовной сфере. Проходя через этапы сомнений и неопределенности, вызванные ретроградным Меркурием во Льве с 18 июля, вы наконец почувствуете ясность. С 11 августа, когда Меркурий пойдет в прямом направлении, придет способность принимать решения и действовать, пишет YourTango.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Водолей

Дорогие Водолеи, долгожданное облегчение возвращается в вашу личную жизнь. В последние недели, с началом ретроградного Меркурия 18 июля, вы не могли положиться на собственные мысли. Возникали сомнения − идут ли ваши отношения в правильном направлении, скучаете ли вы по бывшему или можно ли доверять новому партнеру. Ваши мысли метались, а покоя не было. Тем не менее, этот период помогал вам оставаться собой и избегать необдуманных решений. Сейчас этот этап подходит к концу, и вы почувствуете облегчение не только в отношениях, но и в душе.

Весы

Дорогие Весы, пришло время трансформации. Вы − одни из самых любящих знаков, управляете Венерой − планетой любви. Часто вы отдаете много заботы и любви партнеру, забывая о собственных нуждах. Вы расцветаете через любовь, но внутри может расти вопрос: когда же вас полюбят так же сильно? Вы начинаете отстаивать свои интересы и обращать внимание на собственные потребности. Именно на это вам поможет сфокусироваться ретроградная Церера в Овне с 11 августа. Вы поймете, что любовь к себе так же важна, как и любовь к партнеру.

Козерог

Дорогие Козероги, пора принять любовь и удачу в свою жизнь. Вы привыкли уделять больше внимания карьере и финансам, но личные отношения для вас тоже важны. Признайте свои истинные желания и не отрицайте потребность в близости. Несмотря на активность Марса в Весах с 6 августа, сейчас вы вступаете в особенный и благоприятный период для личной жизни. Позвольте себе получить все, чего желаете. Вы достойны не только карьерных успехов, но и счастливой личной жизни. Не откладывайте на потом и воспользуйтесь поддержкой Вселенной, чтобы воплотить свои мечты в реальность.

Скорпион

Дорогие Скорпионы, отпустите прошлое, чтобы не мешать своему будущему. С началом движения Урана в Близнецах в июле вы входите в период глубокой трансформации. Эта энергия поможет устранить застой и вдохнуть новую жизнь в отношения и путь. Но чтобы использовать ее, нужно отказаться от старого эмоционального багажа. Очистите пространство в жизни для нового и будьте готовы к переменам. Это хорошее время для лунных ритуалов, посвящённых отпусканию и завершению, особенно если ваша Луна в Тельце. Запишите, что хотите отпустить, и настройтесь на перемены.

Овен

Дорогой Овен, настало время брать ситуацию под контроль. Если хотите наладить отношения, сблизиться с любимым или пригласить его на свидание − действуйте сами. Как первый знак зодиака, вы привыкли добиваться желаемого, но сейчас с ретроградным Сатурном, Нептуном и Хироном в вашем знаке могут появляться сомнения и нерешительность. Это часть пути, но она не должна останавливать вас. Сейчас самое время открыто говорить о своих чувствах, делиться мыслями и предлагать пути улучшения. Поверьте в себя и в свою ценность − любовь, которую вы заслуживаете, ждёт вас. Вы никогда не узнаете ответ, пока не спросите, и это лучший момент для такого шага.

