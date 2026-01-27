'Убежище', 'На помощь' и 'Команда разрушителей': главные кинопремьеры недели

Также в кинотеатрах можно будет посмотреть фестивальные хиты прошлого года – "Благодать", "Альфа" и "Королевы радости".

Главные премьеры в кинотеатрах Украины на этой неделе – напряженный экшн "Убежище" с Джейсоном Стэйтемом и триллер о выживании "На помощь!" от Сэма Рэйми.

Кроме того, на больших экранах можно будет посмотреть несколько фестивальных хитов прошлого года – драму "Благодать" от Паоло Соррентино, боди-хоррор "Альфа" от Жюлии Дюкорно и украинскую ЛГБТ-документалку "Королевы радости".

Между тем, онлайн выйдет комедийный боевик "Команда разрушителей" с Джейсоном Момоа и Дэйвом Батистой.

Подробнее о главных киноновинках недели читайте в обзоре УНИАН.

Убежище

Shelter (США, 2026, триллер/экшн)

Очередной боевик в стиле Джейсона Стэйтема ("Гнев человеческий", "Механик", "Пчеловод", франшизы "Перевозчик", "Форсаж", "Неудержимые") расскажет о бывшем первоклассном наемнике Майкле Мейсоне, который теперь живет в одиночестве в отдаленной хижине на шотландском острове. Когда он спасает девочку Джесси, это запускает цепь опасных событий: правительственные структуры объявляют охоту на него, а на остров прибывают вооруженные люди. Тщательно скрытое прошлое Мейсона снова дает о себе знать: теперь ему придется встать на защиту ребенка и наконец столкнуться с тенями своего прошлого.

Кроме Стейтэма в фильме сыграли Боди Рэй Бретнах ("Гамнет"), Билл Найи ("Настоящая любовь", "Другой мир", "Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца") и Наоми Аки ("Моргни дважды", "Прости, детка", "Микки-17").

Снял ленту американский режиссер Рик Роман Во ("Стукач", "Падение ангела", "Миссия Кандагар", франшиза "Гренландия").

Подробнее о фильме вскоре читайте в нашей отдельной рецензии.

На помощь!

Send Help (США, 2026, триллер/ужасы)

В центре сюжета фильма – недооцененная менеджер крупной компании Линда Лидл, над которой постоянно насмехаются ее босс Брэдли Престон и другие коллеги. Однако во время рабочей поездки в Бангкок самолет с сотрудниками фирмы попадает в авиакатастрофу. В живых остаются только Линда и Брэдли. Оказавшись на безлюдном острове, они пытаются выжить. Однако, похоже, для Брэдли дикие джунгли будут уже не самой большой угрозой...

Главные роли в ленте сыграли Рэйчел МакАдамс ("Дневник памяти", франшизы "Шерлок Холмс", "Доктор Стрэндж", сериал "Настоящий детектив") и Дилан О'Брайен (франшиза "Бегущий в лабиринте", сериал "Волчонок").

Режиссером фильма выступил Сэм Рэйми ("Человек тьмы", "Человек-паук", "Затащи меня в ад", "Доктор Стрэндж 2").

На данный момент на Rotten Tomatoes у фильма 93% одобрения от критиков, тогда как на Metacritic киноэксперты оценили его в 73 из 100 баллов, что соответствует характеристике "в целом положительные отзывы".

Благодать

La grazia (Италия, 2025, драма)

Фильм рассказывает о последнем месяце на посту вымышленного президента Италии, которого за непоколебимость прозвали "Железобетон". Уважаемый лидер, преодолевший шесть государственных кризисов, теперь смотрит на три проблемных документа, ожидающих его подписи. Это помилование двух осужденных и решение, которое грозит расколом общества – закон об эвтаназии. Если подпишет последний, станет убийцей, если нет – палачом. Но больше всего его мучает сорокалетняя тайна: кто был любовником его покойной жены?

Главную роль в ленте сыграл легенда итальянского кино Тони Сервилло ("Гомора", "Великая красота", "Рука Бога") – за эту работу он получил "Кубок Вольпи" Венеции как лучший актер.

Снял фильм культовый итальянский режиссер Паоло Соррентино ("Великая красота", "Юность", "Рука Бога", "Партенопа", сериал "Молодой Папа").

На данный момент оценка фильма на IMDb составляет 7,5 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes у него 81% одобрения от критиков с отметкой "Сертифицированная свежесть". В то же время на Metacritic киноэксперты оценили его в 70 из 100 баллов, что соответствует характеристике "в целом положительные отзывы".

Интересные факты о фильме читайте в нашем отдельном материале.

Альфа

Alpha (Франция, Бельгия, 2025, ужасы/драма)

Этот боди-хоррор рассказывает историю 13-летней Альфы, которая возвращается домой с татуировкой, и ее мать-врач сразу понимает, что девушка могла заразиться неизвестной болезнью, превращающей людей в мраморные статуи. Чтобы выжить в новом мире, где царит страх, семья должна преодолеть испытания и углубиться в историю своей семьи.

Главные роли в фильме сыграли Мелисса Борос ("Молчание Сибель"), Гольшифте Фарахани ("Тело лжи", "Петерсон", "Эвакуация") и Тахар Рахим ("Мавританец", "Наполеон", "Мадам Паутина"). Также в фильме снялась Эмма Маки – звезда сериала "Половое воспитание", а также фильмов "Смерть на Ниле" и "Барби".

Сняла ленту лауреатка Канн, французская режиссерка Жюлия Дюкорно ("Сырое", "Титан").

На данный момент оценка фильма на IMDb составляет 5,9 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes у него 56% одобрения от критиков. В то же время на Metacritic киноэксперты оценили его в 50 из 100 баллов, что соответствует характеристике "смешанные или средние отзывы".

Королевы радости

Queens of Joy (Украина, Франция, Чехия, 2025, документальный)

В центре сюжета – три украинские драг-королевы (Дива Монро, Марлен Шкандаль и Аура), которые в начале полномасштабной войны отказываются покидать свою родину, а вместо этого решают бороться. От гламура шоу до жестокости войны, фильм следит за их жизнью – полной потерь, страха, а также несокрушимого мужества. Марлен борется со старыми ранами, Дива Монро снова находит себя, а Аура борется за место как в армии, так и на сцене.

Этот фильм – одно из последних публичных появлений Марлен Шкандаль (настоящее имя Александр Данилин). Осенью 2025 года 35-летний шоумен, ЛГБТ-активист и военный психолог умер в Киеве после продолжительной болезни.

Сняла ленту украинская режиссер и сценарист Ольга Гибелинда ("Города и их герои", "Где-что").

На данный момент оценка фильма на IMDb составляет 6,3 из 10 баллов.

Команда разрушителей

The Wrecking Crew (США, 2025, комедия/экшн)

Главные герои фильма – два сводных брата, неудержимый коп Джонни и дисциплинированный офицер ВМС Джеймс, которые объединяют усилия, чтобы раскрыть заговор, стоящий за убийством их отца на Гавайях.

Главные роли в фильме сыграли Джейсон Момоа ("Форсаж 10", "Minecraft: Фильм", франшизы "Аквамен", "Дюна", сериал "Игра престолов") и Дэйв Батиста ("Стук в дверь", "Игра киллера", франшиза "Стражи Галактики").

Также в фильме задействованы Морена Баккарин (франшизы "Дэдпул", "Гренландия"), Темуэра Моррисон (франшиза "Аквамен", сериал "Книга Боба Фетта"), Джейкоб Баталон ("Новокаин", франшиза "Человек-паук"), Miyavi ("Несломленный", "Малифисента: Повелительница тьмы") и другие.

Снял картину паэрто-риканский режиссер Анхель Мануэль Сото ("Синий жук").

Фильм станет доступен на Amazon с 28 января 2026 года.

На данный момент на Rotten Tomatoes у фильма 85% одобрения от критиков, тогда как на Metacritic киноэксперты оценили его в 57 из 100 баллов, что соответствует характеристике "смешанные или средние отзывы".

Кроме того, вы можете посмотреть фильмы, вышедшие в предыдущие недели, а также самые интересные сериалы января 2026 года – на этой неделе на FOX стартует криминальная драма "Память убийцы" с Патриком Дэмпси, на Disney+ состоится премьера супергеройской комедии от Marvel "Чудо-человек", а на Netflix выйдет 4 сезон костюмированной романтической комедии "Бриджертоны".