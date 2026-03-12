Дела трех знаков Зодиака резко пойдут вверх в ближайшие дни: кто разбогатеет

В списке есть представители знака Рыбы.

Составлен финансовый гороскоп на неделю с 16 по 22 марта 2026 года. Представители трёх знаков Зодиака имеют шанс ощутить позитивные перемены в финансовой сфере. В течение этой недели особенно важно проявлять терпение и практичность в денежных вопросах, не спешить с решениями и избегать импульсивных шагов, о которых можно пожалеть позже, пишет YourTango.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Большую часть марта Меркурий находился в ретроградном движении, что требовало осторожности и выдержки. Однако в пятницу, 20 марта, планета возвращается к прямому движению, открывая возможности для новых шагов. Этот момент стоит использовать, чтобы сделать выводы из прошлого периода и начать выстраивать стратегию, ведущую к большей финансовой стабильности и независимости.

Переход Меркурия в прямое движение словно даёт зелёный свет новым финансовым инициативам. В тот же день начинается сезон Овна – энергичного огненного знака, символизирующего смелость, движение вперёд и решительность. Такая энергия может подтолкнуть к активным действиям: поиску новой работы, реализации инвестиционных идей или запуску долгосрочных проектов. Всё, через что вы прошли ранее, подготовило почву для будущих достижений.

Водолей

18 марта новолуние в Рыбах открывает для Водолеев новый этап, связанный с финансами. Это первое новолуние в денежном секторе за долгое время, на которое не оказывают сильного влияния Нептун и Сатурн. Благодаря этому появляется больше ясности и ощущение, что прежние ограничения постепенно уходят.

Этот период подходит для начала проектов, способных улучшить как финансовое положение, так и качество жизни в целом. Новолуние в Рыбах помогает пересмотреть отношение к деньгам и задуматься о том, что на самом деле имеет ценность. Важно сосредоточиться на долгосрочной перспективе и понять, каким образом можно приблизиться к состоянию изобилия и внутреннего комфорта.

Рыбы

На этой неделе Рыбам стоит быть готовыми к активным действиям. С началом сезона Овна 20 марта открываются возможности для перемен, которые могут положительно сказаться на доходах и общем финансовом положении. Поддержка космических энергий может стать дополнительным стимулом двигаться вперёд.

Этот момент не возник случайно – вы шли к нему долгое время. Жизнь, о которой вы мечтали, постепенно начинает становиться реальностью, однако для этого важно проявить инициативу и не избегать ответственности.

Сезон Овна в этом году будет особенно мощным и достигнет своего пика ближе к новолунию 17 апреля, когда в этом знаке соберётся сразу несколько планет. Поэтому важно внимательно оценивать предложения и выбирать те возможности, которые действительно соответствуют вашим целям. Перемены возможны, но многое будет зависеть от ваших собственных решений.

Близнецы

На этой неделе Близнецам стоит сказать "да" своим профессиональным амбициям. 20 марта Меркурий, управитель вашего знака, выходит из ретроградного движения и начинает двигаться прямо в Рыбах. Это напоминание о том, что вы способны сами влиять на свой доход и открывать для себя новые источники заработка.

Период благоприятен для карьерных шагов: смены работы, обсуждения повышения зарплаты или развития собственного проекта. Сейчас важно использовать появившуюся энергию для движения вперёд, особенно если вы давно стремились к профессиональным переменам.

На этой неделе вы можете почувствовать, что готовы приблизиться к своим финансовым и карьерным целям. Не стоит выбирать самый простой путь или опускать руки. Финансовые возможности, которые появятся в этот период, во многом станут результатом вашей настойчивости и вложенных усилий.

