Стало известно, какая актриса может сыграть в фильме 'Властелин колец: Охота на Голлума'

Известная английская актриса и звезда фильма "Титаник" Кейт Уинслет может сыграть главную роль в новой ленте.

Как пишет издание Variety, речь идет о фильме "Властелин колец: Охота на Голлума". Кейт, которая недавно снималась у Джеймса Кэмерона в "Аватаре: Огонь и пепел", уже ведет переговоры и, возможно, присоединится к актеру Энди Серкису, который является режиссером и звездой ленты.

К слову, компания Warner Bros. пока официально не подтвердила актерский состав спин-оффа известной франшизы, однако также ходят слухи, что Элайджа Вуд и Иэн Маккеллен вернутся к своим ролям Фродо Бэггинса и Гэндальфа.

Кстати, выход фильма "Властелин колец: Охота на Голлума" запланирован на 17 декабря 2027 года. Детали сюжета пока не подтверждены, но поговаривают, что действие будет происходить между событиями "Хоббита" и "Братства Кольца".

Напомним, ранее стало известно, что режиссер Ли Айзек Чанг покинул работу над приквелом к фильму "11 друзей Оушена".

