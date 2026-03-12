Эти знаки Зодиака ждет триумф во всех делах уже вот-вот

В списке есть представители знака Близнецы.

После 12 марта 2026 года эти знаки Зодиака могут почувствовать, что жить стало гораздо легче. Сейчас Меркурий движется ретроградно, и этот известный астрологический период часто заставляет нас оглядываться назад и осмысливать свой путь. Мы понимаем, как далеко ушли от времени, когда ошибки казались бесконечными, пишет YourTango.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Иногда воспоминания о собственных поступках могут вызывать неловкость. Но именно они показывают, сколько опыта мы получили. В этот период ключом к внутреннему облегчению становится принятие себя. Никто не совершенен, и ошибки – естественная часть человеческой жизни. Сейчас самое время отпустить прошлое и простить себя за всё, что было. И это вполне возможно.

Близнецы

Вы часто избегаете размышлений о своей жизни, потому что склонны замечать прежде всего неудачи, а не свои достижения. Вам может казаться, что хорошие моменты теряются на фоне решений, о которых вы сожалеете. Однако на самом деле вы гораздо строже к себе, чем того заслуживаете.

Энергия ретроградного Меркурия может сыграть для вас положительную роль. Да, в прошлом были ошибки или неловкие ситуации, но это знакомо каждому человеку. Вы не одиноки – все люди время от времени принимают неправильные решения.

Уже 12 марта вы почувствуете, что становится легче, особенно если перестанете постоянно упрекать себя. Когда вы позволите себе расслабиться и примете себя такими, какие вы есть, жизнь станет гораздо проще.

Козерог

В четверг может произойти событие или внутренний переломный момент, который даст вам ощущение, что напряжение наконец уходит. Появится чувство, будто тяжелый период остался позади и теперь можно немного выдохнуть.

Вы часто возвращаетесь мыслями к прошлому, анализируя произошедшее снова и снова. Но эта привычка лишь удерживает вас на месте и не дает двигаться вперед.

На самом деле вам хочется совсем другого – свободы, легкости и возможности снова поверить в лучшее. 12 марта может стать днем, когда вы решите отпустить груз прошлого. И вместе с этим придет ощущение внутреннего облегчения.

Телец

Для вас большое значение имеют небольшие, но важные детали жизни. В период ретроградного Меркурия именно маленькие проявления доброты и теплоты напоминают вам о том, что в жизни по-прежнему есть многое, за что стоит быть благодарными.

Недавно вы осознали, что способны сами выбирать, на что обращать внимание. Если вы не хотите жить под влиянием негативных новостей и тревожных мыслей, у вас есть возможность ограничить их влияние на свою жизнь.

Вам ближе спокойный и размеренный ритм, и именно он приносит вам чувство гармонии. Вам не нужно соревноваться с окружающими или соответствовать чужим ожиданиям. Как только вы перестанете пытаться быть такими, как все, жизнь станет значительно проще – и это может произойти уже 12 марта.

