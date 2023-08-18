Встречайте первого латиноамериканского супергероя DC: обзор фильма "Синий Жук"

17 августа 2023 года в украинский прокат вышел супергеройский фильм "Синий Жук", являющийся частью расширенной вселенной DC. Каким получился первый в истории DC фильм о супергерое-латиноамериканце, читайте в обзоре УНИАН.

УНИАН делится впечатлениями о фильме "Синий Жук" (Blue Beetle).

Кризис супергеройского кино

В "десятых" фильмы о супергероях были на подъеме благодаря киновселенной Marvel с ее "Сагой бесконечности". Между тем, DC изо всех сил старалось составить им конкуренцию, но по большей части получалось не очень – Бэтмен, Супермен, Чудо-женщина и прочие так и не сумели превзойти Капитана Америка, Железного человека, Тора и компанию.

Впрочем, после "отхода" старой марвеловской гвардии с экранов в 2019 году, у Marvel начался определенный кризис жанра – каждый новый проект вызывал все большее разочарование преданной публики. В то же время, в конце 2022 года стало известно, что разработкой киновселенной DC теперь будет заниматься Джеймс Ганн, снявший три части "Стражей Галактики" для Marvel, а также "Отряд самоубийц: Миссия навылет" и сериал "Миротворец" для DC. Это известие изрядно вдохновило фанатов фильмов по комиксам, ведь в целом им всегда нравилось оригинальное видение Ганна – так что теперь все ждут, что он выведет DC на новый уровень.

Уже с Ганном у руля в 2023 году вышло два фильма DC (справедливости ради, одобрены они были еще задолго до Ганна) – "Шазам! Ярость богов" и "Флеш", впрочем оба они были довольно прохладно восприняты и не оправдали надежд студии в плане кассовых сборов.

К релизу "Синего Жука", тоже одобренному до Ганна, киносообщество подходило осторожно. С одной стороны, после провалов последних супергеройских фильмов, публика настроена довольно скептически к жанру. С другой стороны, на фоне продолжающейся забастовки ассоциации голливудских сценаристов и актеров, фильм потерял возможность проводить полноценную рекламную кампанию – входящие в ассоциацию актеры на время забастовки не имеют права заниматься профессиональной деятельностью, в том числе им запрещено рекламировать новые проекты и присутствовать на премьерах.

Тем не менее, "Синий Жук" все же увидел свет – в отличие от многих других проектов, его релиз не стали переносить из-за забастовки, ибо куда уж дольше тянуть.

О чем новый фильм

В центре сюжета этого фильма – сын семейства выходцев из Мексики Хайме Рейес. После завершения учебы на юридическом факультете Университета Готэма (он первым в семье окончил колледж), парень возвращается в свой родной дом в техасском городке Пальмера Сити. У него оптимистичные надежды на будущее, однако по прибытию домой Хайме понимает, что это уже совсем не то место, каким он его помнит. Все здесь прибрала к рукам корпорация Kord, которая под руководством циничной и жестокой Виктории Корд работает над разработкой мощного оружия будущего.

Волею судьбы Хайме получает Скарабея – древнюю реликвию инопланетных биотехнологий, которая также очень нужна Корд для завершения своей разработки. Тем временем, Скарабей выбирает Хайме своим симбиотическим хозяином и одаривает его невероятными доспехами, которын наделяют парня необычайными и непредсказуемыми способностями. Так Хайме становится супергероем – Синим Жуком, который должен бросить вызов зловещим планам Корда.

Пройти этот непростой путь ему помогает семья и новая знакомая/любовный интерес – племянница Виктории Корд Дженни, которая совсем не разделяет планы своей тети.

Мексиканский колорит

Критики уже успели окрестить "Синего Жука" одой латиноамериканскому населению США – главные герои здесь выходцы из Мексики, которые перебрались через границу в поисках лучшей судьбы. Они живут в латинском квартале и чтят свои традиции, а еще – очень громкие и веселые. В общем, все в фильме пропитано этим самым мексиканским колоритом.

Сам Хайме Рейес стал первым латиноамериканским супергероем в киновселенной DC. Его роль исполнил американский актер с мексиканскими корнями Шоло Маридуенья, прежде всего известный по главной роли в сериале Netflix "Кобра Кай".

Роль его любовного интереса Дженни Корд исполнила бразильская актриса и модель Бруна Маркезини, которая до этого в основном снималась в теленовеллах на родине и отличилась отношениями с футбольной суперзвездой Неймаром.

Отца Хайме сыграл легенда мексиканского кино (и бывший политик) Дамиан Альказар, которого наш зритель может знать по роли Хильберто Родригеса в сериале "Нарко". Бабушку семейства сыграла мексиканская актриса Адриана Барраса ("Вавилон", "Рэмбо: Последняя кровь"), а мать – Эльпидия Каррильо (партизанка Анна в серии фильмов "Хищник", "Солярис"). Роль сестры главного героя и его лучшей подруги досталась Белиссе Эскобедо ("Фокус-покус 2", "Американские истории ужасов"). Ну а настоящим украшением фильма стал дядя Руди, которого сыграл известный американский комик Джордж Лопес ("Мармадюк", франшиза "Рио").

Роль главной антагонистки в фильме исполнила Сьюзан Сарандон ("Иствикские ведьмы", "Тельма и Луиза", "Облачный атлас"), а ее боевого приспешника Карапакса воплотил Рауль Трухильо ("Апокалипсис", "Риддик").

Снял фильм пуэрториканский режиссер Анхель Мануэль Сото, зарекомендовавший себя социальной драмой "Короли Шарм-Сити" 2020 года, которая получила в целом положительные отзывы критиков.

Сцены после титров

Как часто бывает с фильмами о супергероях, "Синий Жук" имеет дополнительные сцены после титров. И если первая сцена скрывает в себе определенные намеки на будущее героя, то вторая – сугубо шуточная и скорее призвана вызвать ностальгические чувства у латиноамериканской аудитории фильма.

Подробнее о содержании сцен после титров читайте по ссылке (осторожно, спойлеры!).

Отметим, что пока неизвестно, появится ли персонаж Синий Жук в следующих проектах в рамках обновленной киновселенной DC. Тем не менее, после премьеры фильма в Лос-Анджелесе 15 августа 2023 года глава DC Studios Джеймс Ганн намекнул, что Синий Жук все еще может вернуться. "Я не могу дождаться, когда зрители познакомятся с Хайме Рейесом, который в будущем станет прекрасной частью DCU!", – написал он в своем Instagram.

Реакция на фильм

Первые отзывы о фильме осторожно положительные. Среди прочего, критики отмечают юмор и душевность в фильме.

На данный момент на IMDb у фильма оценка 7 баллов из 10 от широкой аудитории. Между тем, на Rotten Tomatoes у него 79% одобрения от критиков с пометкой "Сертифицированная свежесть". В то же время на Metacritic первые кинообозреватели оценили его на 60 баллов из 100, что соответствует характеристике "смешанные или средние отзывы".

Наш вердикт

"Синий Жук" можно назвать глотком свежего воздуха в мрачно-пафосной вселенной DC, которую мы наблюдали на экранах в последнее время. Это яркое зрелище для семейного просмотра с кучей шуток, а еще очень душевное и милое. В то же время у фильма довольно простой и наивный сюжет, порой уж слишком, без каких-то неожиданных сюжетных поворотов.

Впрочем, стоит заметить, что для украинского зрителя "Синий Жук" может показаться несколько специфическим фильмом. Если для США его выпуск именно сейчас является как никогда своевременным (последние пару лет там наблюдается всплеск интереса к латиноамериканским актерам, режиссерам и культуре в целом, которые наконец смогли избавиться от стереотипных сюжетов и выйти на передний план), то для украинцев эта культура все еще малоизвестна.

Общая оценка – 7 из 10 баллов.

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Марина Григоренко