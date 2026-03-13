13 марта в Украине есть свой народный праздник.

Тринадцатое марта - интересный день для украинцев, ведь народный праздник сегодня в Украине связан с несколькими необычными традициями. Немало у этой даты и запретов, соблюдение которых требуется для избежания беды. На планете проводится важная здравоохранительная инициатива.

Какой сегодня праздник в Украине

В нашей стране 13 марта 2026 года будет обычной пятницей, поскольку государственных торжеств и важных событий нет. Однако украинцы могут ознакомиться с церковными верованиями дня или узнать, какой есть народный праздник сегодня - возможно вас заинтересуют его традиции.

Какой сегодня праздник в мире

На планете проводится Международный день информации об эндометриозе. Это гинекологическое заболевание, что встречается у миллионов женщин и значительно снижает качество жизни. Цель сегодняшнего события - напомнить женскому полу, что полноценно жить с болезнью возможно, если вовремя начать лечение. А еще это хороший повод записаться на УЗИ органов малого таза, которое нужно проходить ежегодно каждой женщине.

Остальные достойные упоминания всемирные праздники сегодня - это День меховых наушников, День куклы Кена, День драгоценностей, День сна и День куриного супа.

Какой сегодня праздник церковный

По новому стилю в православии чествуют святого Никифора Константинопольского и мучеников Александра, Савина и Терентия. В староцерковном стиле проводится чествование памяти святого Василия Исповедника.

Понимание того, какой сегодня церковный праздник, дает возможность помолиться святому Никифору об удаче в начинаниях, поддержке в тяжелой ситуации, исцелении болезней. Можно просить также выздоровления для болеющих близких.

Какой сегодня праздник в народе

Приметы указывают, какой будет весна и весь нынешний год:

если вокруг деревьев еще не растаял весь снег, то остаток марта будет прохладным;

прошел дождь - лето будет урожайным;

зяблики начали петь - к солнечному, погожему апрелю;

если голуби купаются в лужах, то скоро пригреет солнце.

Народный праздник 13 марта получил название Никифоров день. У украинцев считается, что в эту дату вода обретает целебные свойства, а потому все водные процедуры будут полезными для здоровья. Чтобы оздоровиться, рекомендуется сходить в баню или умыться из родника.

Что нельзя делать сегодня

Наши предки 13 марта наблюдали за прилетом диких гусей и лебедей. Большим грехом считается накричать на птицу или прогнать ее со своего участка. Также не подходит сегодня праздник для обрезки деревьев и пересадки цветов - такие действия могут погубить растения. Супругам категорически запрещается спорить друг с другом, иначе в семейной жизни наступит разлад.

