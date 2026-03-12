Джей Ло откровенно рассказала о своей жизни после разрыва с Аффлеком

Артистка подчеркнула, что для нее начался новый этап в жизни.

Известная американская актриса и певица Дженнифер Лопес впервые рассказала о своей жизни после разрыва с Беном Аффлеком.

В анонсе интервью на Good Morning America звезда подчеркнула, что чувствует себя свободной и счастливой, как никогда раньше.

"Я переживаю свою счастливую эпоху! Думаю, что впервые в жизни я чувствую себя свободной; я сама по себе. И это действительно прекрасное чувство", - заявила Лопес.

56-летняя знаменитость подчеркнула, что большую часть своей жизни была в отношениях. Поэтому сейчас она наслаждается одиночеством и сказала об этом так:

"Я на самом деле не знала, что это такое, с начала 20-х годов - и даже раньше. У меня всегда были парни. В моей жизни всегда кто-то был, и так много вещей, которые, как мне казалось, были вне моего контроля. Я дошла до того момента, когда я действительно доверяю себе и немного больше ценю себя, вместо того, чтобы быть такой строгой к себе".

Что известно об отношениях Дженнифер Лопес и Бена Аффлека

Актеры познакомились на съемках фильма "Gigli" в 2001 году. Их отношения начали быстро развиваться, поэтому впоследствии пара объявила о помолвке. Однако в 2003 году свадьба была отменена за день до церемонии. Затем у каждого были отношения с другими избранниками, но почти через два десятилетия Джей Ло и Бен снова сошлись. В 2022 году они официально стали мужем и женой, но звездный брак дал трещину через два года. Причиной их развода стали "непримиримые разногласия".

Напомним, ранее Дженнифер Лопес после развода с Беном Аффлеком призналась, что готова к новым отношениям.

