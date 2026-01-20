'Благодать': пять причин посмотреть новый фильм культового Паоло Соррентино

Мировая премьера "Благодати" состоялась в конце лета в Венеции, где картина стала фильмом-открытием местного кинофестиваля.

Новый год для отечественных ценителей европейского кино начинается с очень хорошей новости – уже 29 января 2026 года на экраны украинских кинотеатров выходит драма "Благодать" (La grazia), новая картина выдающегося итальянца Паоло Соррентино ("Великая красота", "Юность", "Рука Бога", "Партенопа", сериал "Молодой Папа").

В центре сюжета фильма оказывается итальянский президент, чей срок постепенно подходит к концу. Политику, которого за его рассудительность и уверенность в народе прозвали "железобетон", осталось принять три последних решения, и тогда он сможет со спокойной душой уйти на заслуженный отдых.

Культовый режиссер

Режиссером, сценаристом и продюсером картины выступил Паоло Соррентино, которого не без оснований считают одним из самых талантливых авторов в современном итальянском кинематографе.

Из-под его руки вышли такие киношедевры, как "Великая красота", "Юность", недавняя "Партенопа" и успешный сериал "Молодой Папа" с Джудом Лоу в главной роли.

В списке профессиональных достижений Соррентино есть призы Венецианского и Каннского кинофестивалей, национальная кинопремия "Давид ди Донателло", награды Европейской киноакадемии, а также "Золотой глобус", BAFTA и даже "Оскар" в категории "Лучший фильм на иностранном языке".

Обновленный стиль

Две последние картины Соррентино, "Рука Бога" и "Партенопа", события которых происходили в его родном Неаполе, имели ярко-ностальгический характер. С новой работой режиссер возвращается в Рим, где он снимал свои самые успешные фильмы.

В "Благодати" изменилось не только место событий, но и визуальный стиль. Новая лента по-прежнему выглядит впечатляюще эстетичной (эту особенность картины Соррентино никогда не теряют), однако ощущается более сдержанной и зрелой, потому что именно таким является характер ее главного героя. Умеренный и рассудительный президент, живущий в изысканном, но полном официальных формальностей дворце, определяет стиль всего фильма.

Многогранность тем

Картины Соррентино никогда не ограничивались какой-то одной темой, регулярно даря зрителю целый букет поводов для размышлений. "Благодать" не стала исключением и решила не останавливаться на политике, которая находится на поверхности.

В своей новой работе режиссер говорит о бремени большой ответственности, которое всегда идет в комплекте с большой силой, об отношениях между родителями и детьми, о любви, которая придает человеческой душе крылья, и о смерти, которая при всей своей мощи не способна окончательно их обрезать.

Фестивальная история

Мировая премьера "Благодати" состоялась в конце лета в Венеции, где картина стала фильмом-открытием местного кинофестиваля. Кроме привычных бурных аплодисментов, лента была отмечена еще и "Кубком Вольпи" за лучшую мужскую роль для Тони Сервилло ("Гомора", "Великая красота", "Рука Бога"), который воплотил на экране образ вымышленного президента.

Украинская премьера новинки, как и предыдущего проекта режиссера, состоялась осенью 2025 года в рамках "Киевской недели критики", собрав аншлаг в крупнейшем зале столичного кинотеатра "Жовтень".

Одобрение критиков

Отзывы профильных критиков после фестивальных показов были преимущественно положительными. Например, The Hollywood Reporter назвал фильм "изысканным и визуально роскошным", а их коллеги из The Guardian – "элегантным, стильным и трогательным".

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 7,5 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes он имеет 81% одобрения от критиков с отметкой "Сертифицированная свежесть". В то же время на Metacritic киноэксперты оценили его в 70 из 100 баллов, что соответствует характеристике "в целом положительные отзывы".

