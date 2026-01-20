'Сайлент Хилл. Возвращение', 'Вечник' и 'Грандиозная подделка': главные кинопремьеры недели

УНИАН рассказывает о самых интересных киноновинках 22 января – как в кинотеатрах, так и онлайн.

На этой неделе в кинотеатрах стартует продолжение культовой хоррор-франшизы "Сайлент Хилл. Возвращение", украинская историческая драма "Вечник" и трогательная французская семейная комедия "Серфинг на память".

Тем временем, онлайн на Netflix выйдет итальянская криминальная драма "Грандиозная подделка".

Подробнее о главных киноновинках недели читайте в обзоре УНИАН.

Сайлент Хилл. Возвращение

Return to Silent Hill (США, 2026, ужасы)

Долгожданное продолжение хитового хоррора "нулевых" основано на японской видеоигре Silent Hill 2. На этот раз в центре сюжета оказался молодой человек по имени Джеймс, который отправляется в проклятый город Сайлент Хилл, получив загадочное письмо от своей утраченной возлюбленной Мэри. Однако вместо оживленного городка, где они когда-то были счастливы, парень находит жуткий очаг настоящих кошмаров и ужасных монстров.

Главные роли в фильме сыграли Джереми Ирвин ("Клуб молодых миллиардеров", "Мамма Миа", "Проклятие Бегхед") и Ханна Эмили Андресон ("Пила 8", "Люди Икс: Темный Феникс", "Судная ночь").

Режиссером фильма вновь выступил Кристоф Ганс, снявший и фильм "Сайлент Хилл" 2006 года. Интересно, что режиссер с самого начала хотел экранизировать именно вторую часть игры, ведь считает ее любимой среди фанатов и очень эмоциональной. Однако впоследствии решил все же работать над первой, чтобы последовательно рассказать историю загадочного городка.

Вечник

The Eternity Man (Украина, Финляндия, 2025, историческая драма)

Фильм, основанный на бестселлере Мирослава Дочинца "Вечник: Исповедь на перевале духа", рассказывает историю жизни реального 104-летнего карпатского мудреца, описывая его путь к вечной мудрости. Это исповедь великой души, человека, жившего во времена бурных исторических событий, пережившего потери и трагедии, но сохранившего в сердце свет, любовь и добро.

Главную роль в картине исполнил Павел Текучев ("Когда ты выйдешь замуж?", "Корпорат").

Снял ленту украинский режиссер Иван Николайчук, для которого это полнометражный дебют.

Серфинг на память

Regarde (Франция, Бельгия, 2025, комедия/драма/семейный)

В центре сюжета фильма – пятнадцатилетний Майло, мир которого вращается вокруг серфинга и его юношеской влюбленности. Он собирается на отдых в пляжный домик своего любимого дедушки на побережье – впереди волны, доска и свидания. Но неожиданно у парня диагностируют неизлечимую болезнь глаз, и оказывается, что ему осталось несколько недель, прежде чем он ослепнет... Родители впервые за долгое время откладывают свои ссоры после развода и пытаются организовать лучший отпуск – собраться семьей, полюбоваться океаном и создать воспоминания, которые Майло запомнит на всю жизнь.

На данный момент оценка фильма на IMDb составляет 5,7 из 10 баллов.

Грандиозная подделка

The Big Fake (Италия, 2026, драма/криминал)

События фильма, основанного на реальных событиях, происходят в Риме в 1970-е годы. Талантливый начинающий художник Тони прибывает в город, чтобы стать великим, однако в итоге он начинает рисовать подделки для криминальных группировок в подполье города.

Главную роль в фильме сыграл итальянский актер Пьетро Кастеллитто ("Хищники", "Ограбление Муссолини").

