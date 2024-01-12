УНИАН делится впечатлениями о фильме "Пчеловод", который уже можно посмотреть в кинотеатрах Украины.

11 января 2024 года в украинский прокат вышел боевик "Пчеловод" (The Beekeeper) от мастера жанра Дэвида Эйра, в котором очередной герой Джейсона Стэтэма вновь одной левой кладет пачку негодяев. Смог ли режиссер "Ярости" и "Отряда самоубийц" наконец прервать длительную серию провальных проектов, читайте в обзоре УНИАН.

О чем новый фильм

В центре сюжета фильма – бывший оперативник сверхсекретной организации Адам Клей с позывным "Пчеловод", который теперь живет тихой-спокойной жизнью где-то в глуши, присматривая за пчелками и собирая мед. Он не слишком общителен, но любит порой поговорить по душам с дамой почтенного возраста Элоизой Паркер, у которой он арендует сарай под свои пчеловодческие дела. Однажды Элоиза становится жертвой мошеннической организации, которая охотится на пенсионеров и опустошает все их счета. Это приводит к смерти Элоизы – и Адам решает взять правосудие в свои руки, когда становится понятно, что правоохранительные органы здесь бессильны. Впрочем, очень быстро он понимает, что дело гораздо серьезнее, чем казалось изначально, а за всем этим стоят очень влиятельные люди – и тогда уже охота начинается на самого "Пчеловода".

Впрочем, наш герой сдаваться не собирается – шаг за шагом он добирается до верхушки этого преступного айсберга, одной левой кладя десятки противников (а как еще может быть в случае с персонажем Джейсона Стэтхэма?).

Актеры и персонажи

Главную роль в фильме исполнил звезда боевиков Джейсон Стэтхэм ("Большой куш", "Гнев человеческий", франшизы "Перевозчик", "Форсаж", "Неудержимые"), и, собственно, во многом именно на его суровой харизме и боевых навыках держится фильм. Он максимально безэмоционально в одиночку с легкостью "кладет" врагов пачками – и именно за это мы его любим и смотрим боевики с ним снова и снова.

Также в фильме задействована Эмми Рейвер-Лэмпман, которую наш зритель может знать по роли Эллисон Харгривс в сериале "Академия Амбрелла". Ей досталась роль Вероны Паркер – довольно харизматичной агентши ФБР и дочери той самой дамы, из-за которой все и началось. Героине придется сделать выбор между желанием отомстить за смерть матери и необходимостью следовать букве закона.

На противоположной стороне баррикад оказался герой Джоша Хатчерсона (франшиза "Голодные игры", "Пять ночей у Фредди") – разбалованный криптовалютный Tech-гигант, имеющий влиятельных покровителей, прикрывающих все его мошеннические делишки.

Кроме того, в фильме задействованы Джереми Айронс ("М. Баттерфляй", "Лолита", "Бэтмен против Супермена", "Дом Гуччи"), Минни Драйвер ("Умница Уилл Хантинг", "Призрак оперы", "Золушка"), Филисия Рашад (франшиза "Крид", сериалы "Ясновидящий", "Империя") и другие. В целом, актерский состав у фильма довольно неплохой.

О режиссере

Режиссером "Пчеловода" выступил Дэвид Эер, который "собаку съел" на боевиках. Начинал работу в Голливуде он как сценарист, черпая вдохновение из своей собственной юности – сначала жизни в южном Лос-Анджелесе, печально известном благодаря своей криминогенной обстановке и уличным бандам, а затем службы подводником в Военно-морских силах США. Первый фильм по его сценарию – военная драма "U-571" 2000 года об одноименной немецкой подводной лодке времен Второй мировой войны. Поскольку лента была хорошо принята критиками, была успешной в прокате и даже получила "Оскар" за звуковой монтаж, карьера на тот момент 32-летнего Эйра быстро пошла вверх.

Уже в 2001 году вышел второй фильм по сценарию Эйра – криминальный триллер "Тренировочный день" режиссера Антуана Фукуа с Дензелом Вашингтоном и Итаном Хоуком в главных ролях, немало сцен которого снимались в тех самых печально известных криминальных районах Лос-Анджелеса, в которых прошла подростковая жизнь Эйра. Лента также получила положительные отзывы, собрала хорошие кассовые сборы и принесла "Оскар" Вашингтону, да и вообще считается одним из лучших современных образцов полицейских боевиков.

Далее Эйр еще написал сценарии к первому "Форсажу" и боевику "S.W.A.T.: Спецназ города ангелов", а дальше решил пойти в режиссуру. Его дебютным фильмом стала криминальная драма "Крутые времена" 2005 года с Кристианом Бэйлом в главной роли, который, правда, получил посредственные отзывы. Следующий его боевик – "Короли улиц" с Киану Ривзом вышел в 2008 году и также получил посредственные отзывы от критиков, но был успешным в прокате. И это была первая совместная работа Эйра со сценаристом Куртом Уиммером, который также написал сценарий к "Пчеловоду".

А вот с третьей режиссерской работой Эйр наконец получил одобрение от критиков – его криминальный триллер "Патруль" 2012 года с Джейком Джилленголом был положительно воспринят критиками, собрал хорошую кассу и даже получил несколько номинаций и наград. В 2014 Эйр выпустил как провальный по всем фронтам боевик "Саботаж" (2014) с Арнольдом Шварценеггером, так и успешный по всем фронтам военный приключенческий боевик "Ярость" (2016) с Брэдом Питтом. А в 2016 году вышел первый "Отряд самоубийц" с Эйром-режиссером, который хоть и был успешным в прокате с финансовой точки зрения, был "разнесен" как критиками, так и зрителями.

За последние восемь лет Эйр выпустил еще два противоречивых боевика – фэнтезийный "Яркие" (2017) с Уиллом Смитом, который был негативно воспринят критиками, но понравился зрителям, и криминальный "Сборщик налогов" (2020) с Шайей Лабафом, который оказался полным провалом. После этого он работал над сериалом "Шериф" (2020).

Для чего мы расписывали вам так подробно биографию Дэвида Эйра? Чтобы вы лучше поняли, чего ожидать и не ожидать от "Пчеловода". Несомненно, сам режиссер является человеком многогранным и с насыщенной биографией, из которой он регулярно черпает вдохновение для своих боевиков. Впрочем, он может снять как крутое кино, так и полную фигню. А может снять что-то среднее – ценителям "высокого" кино вряд ли зайдет, а зрителям, которые просто хотят развлечься, может понравиться. Вот "Пчеловод" – это скорее из последней категории.

Реакция на фильм

Первые отзывы о фильме довольно неплохие. В настоящее время оценка фильма на IMDb составляет 6,7 балла из 10, в то время как на Rotten Tomatoes он получил 72% от критиков. Между тем, на Metacritic киноэксперты дали ему 53 балла из 100, что соответствует характеристике "смешанные или средние отзывы".

Критики хвалят фильм за визуальную составляющую и центрального персонажа, а также называют "Пчеловода" классическим примером добротного экшна с яркими драками и юмором, который наконец смог прервать серию режиссерских провалов Дэвида Эйра со времен выхода "Ярости" в 2014 году. В то же время кинобозреватели критикуют ленту за сценарий Курта Виммера с кучей сюжетных провалов.

Наш вердикт

"Пчеловод" дает зрителям именно то, что они ожидают от боевика – максимально упрощенное яркое зрелище, комедийную составляющую и немножко морали о добре и зле. В то же время здесь антагонистами являются не уличные банды или какие-то киберпреступники с амбициями к мировому господству, а банальные онлайн-мошенники, нацеленные на наименее защищенные слои населения (впрочем, и без политики не обошлось).

Сюжет фильма развивается динамично, не давая зрителю загрустить, а в какой-то момент переходит в стратегию "это кино, а потому мы можем делать с ним что заблагорассудится", когда у зрителя складывается впечатление "ну такое возможно только в кино" – и это совсем неплохо.

В то же время в фильме осталось много пробелов, нераскрытых моментов и резких перескакиваний сюжета. Да и концовка у него какая-то незавершенная: все же хотелось бы увидеть какой-то aftermath, чем все это, собственно, закончилось – справедливость восторжествовала или все замяли? Конечно, можно списать это на то, что режиссер решил оставить дверь открытой для сиквела, но все же можно было более плавную концовку сделать.

Общая оценка – 6 из 10 баллов.

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Марина Григоренко