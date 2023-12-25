Каким получился финал расширенной вселенной DC: обзор фильма "Аквамен и Затерянное королевство"

21 декабря 2023 года в украинский прокат вышел супергеройский фильм "Аквамен и Затерянное королевство", который официально завершил расширенную вселенную DC, начатую десять лет назад "Человеком из стали" Зака Снайдера. Фильм получил кардинально противоположные отзывы от критиков, фанатов жанра и обычных зрителей – почему так получилось, читайте в обзоре УНИАН.

УНИАН делится впечатлениями о фильме "Аквамен и Затерянное королевство" (Aquaman and The Lost Kingdom).

Немного предыстории

Около 15 лет назад кинокомпания Marvel начала революцию в мире кино, постепенно подняв фильмы по комиксам на совершенно другой уровень. Такие картины превратились из чисто развлекательного контента исключительно для узкого круга поклонников жанра в зрелище с претензией на серьезность и награды.

Вскоре и компания Warner Bros. решила сделать нечто подобное, запустив расширенную вселенную DC фильмом "Человек из стали" Зака Снайдера 2013 года. Впрочем, если до 2019 года у Marvel все складывалось гладко – каждый новый фильм получал все больше прибыли и все больше положительных отзывов не только от зрителей, но и от суровых критиков, которые обычно не очень милостивы к таким фильмам, то у DC все было не так радужно. Да, их фильмы тоже получали немалую кассу, а вот отзывы были не самые лучшие.

В течение десяти лет Warner Bros. экспериментировала с фильмами по комиксам DC, постоянно пытаясь догнать конкурентов из Marvel. Но так и не достигнув поставленной цели, студия решила прикрыть расширенную вселенную DC и поручить развитие комиксового направления Джеймсу Ганну, который до этого работал над марвеловской серией "Стражи галактики", а также снял вторую попытку "Отряда самоубийц" и сериал "Миротворец" для DC.

Впрочем, после принятия этого решения студиия Warner Bros. еще должна была выпустить четыре фильма, которые формально еще относились к уже официально похороненной расширенной вселенной DC – "Шазам! Ярость богов", "Флеш", "Синий жук" и "Аквамен 2".

Очевидно, на фоне постоянных слухов и заявлений, что всем этим персонажам уже не будет места в обновленной вселенной DC, студия и все причастные максимально "забили" на эти проекты – и этим окончательно похоронили их, еще до выхода настроив как критиков, так и зрителей на то, что ничего особенного от них ожидать не стоит.

Например, фильм "Аквамен и Затерянное королевство" вообще даже не получил большой премьеры и промо-кампании, типичной для фильмов такого уровня – бюджет второго "Аквамена" составил более 200 миллионов долларов и на хорошую раскрутку понадобилось бы еще около 100 миллионов долларов.

"Аквамен 2" в принципе является многострадальным проектом. Выпущенная в 2018 году первая часть "Аквамена" весьма неожиданно для многих, особенно после провалов "Бэтмена против Супермена" и первых попыток "Лиги справедливости" и "Отряда самоубийц", получила неплохие реакции от критиков и зрителей, а также собрала впечатляющие более 1 миллиарда долларов в прокате. Еще тогда ленту сравнивали с марвеловскими франшизами "Тор" и "Стражи Галактики" – более яркую по цветам и комедийную по настроению, чем предыдущие мрачные, слишком многослойные проекты DC. Неудивительно, что было принято решение снимать продолжение этой сюжетной линии.

Впрочем, дальше начались проблемы. Съемки фильма неоднократно переносились из-за пандемии коронавируса. Также неприятностей добавил скандальный судебный процесс между Джонни Деппом и исполнительницей одной из главных ролей в фильме Эмбер Херд – после того, как актрису признали виновной в клевете против ее бывшего мужа, ходили слухи, что ее либо вырежут из фильма полностью, либо минимизируют ее присутствие, либо заменят другой актрисой.

О чем новый фильм

События второго "Аквамена" происходят через несколько лет после финала первой части. Теперь Артур Карри – новый король Атлантиды, совмещающий монаршие обязанности с ролью отца и мужа. Жизнь у него в принципе складывается хорошо, пока на горизонте не появляется безумный пират по кличке Черная Манта, который до сих пор стремится отомстить Аквамену за убийство своего отца в начале первого фильма. Впрочем, на этот раз Манта гораздо сильнее благодаря открытой им страшной силе. И ярость его настолько нездоровая, что ради достижения своей цели он готов попутно похоронить весь подводный и надводный мир.

Когда Аквамен понимает, что в одиночку ему не справиться – он решает похитить из пустынной тюрьмы своего сводного младшего брата и бывшего короля Атландиты Орма Мариуса, который добровольно отбывает наказание за свои военные преступления.

В процессе герои узнают тайну Затерянного королевства, безумный правитель которого планирует высвободиться и устроить ад на земле и под водой.

Как и первую часть, второго "Аквамена" снял австралийский режиссер Джеймс Ван, наиболее известный работой в жанре хоррор. Именно он в свое время создал одни из самых кассово успешных в истории хоррор- франшиз – "Пила", "Астрал" и "Заклятие". Для киностудий Ван стал настоящей "золотой жилой", принося им огромные прибыли.

Случались в его карьере и отступления от привычного жанра – кроме нетипичного для него "Аквамена", он еще снял фильм "Форсаж 7", оба проекта также отметились внушительными кассовыми сборами. Впрочем, Ван уже заявил, что после "Аквамена 2" он планирует вернуться к работе над фильмами ужасов – и судя по тому, каким выдался последний, он уже очень спешил покончить с ним и взяться за то, что ему больше по душе.

Сюжет фильма "Аквамен и Затерянное королевство" получился весьма примитивным и предсказуемым, а еще у зрителей постоянно складывалось впечатление, что где-то они это уже видели – от "Тора" и "Звездных войн" до "Варкрафта" и "Властелина колец".

Актеры и персонажи

К роли Аквамена вернулся Джейсон Момоа, который на протяжении последних нескольких лет переживал подъем популярности. Впрочем, его проблема в том, то он в принципе не очень разноплановый актер – в большинстве фильмов он либо сверкает мускулами, либо кривляется. И если в последнем "Форсаже" все это вписалось органично, во втором "Аквамене" это сработало не очень. Во-первых, Момоа явно не очень парился по поводу физической формы, во-вторых, поведение его персонажа в большинстве моментов скорее смахивало на действия 15-летнего подростка, чем взрослого мужика с определенным жизненным опытом и немалыми обязанностями.

Эмбер Херд таки появилась в фильме, впрочем, роль Меры была отодвинута на задний план настолько, насколько это было возможно – в какой-то момент создавалось впечатление, что Карри вообще одинокий отец. Поговаривают, студия хотела уволить Херд после скандала с Деппом, впрочем в дело вмешался ее тогдашний любовник Илон Маск, который пригрозил судебным иском. При этом сама актриса жаловалась, что на съемках была ужасная атмосфера – дошло до полного абсурда, когда Херд начала утверждать, якобы Момоа специально приходил на съемки в образе Джонни Деппа.

Частично вытягивал фильм своей харизмой Патрик Уилсон, который повторил роль младшего брата Аквамена Орма – 50-летний актер выглядел намного свежее и спортивнее младшего на 6 лет Момоа и, вероятно, был рад немного отдохнуть от хорроров. Хотя в начале карьеры Уилсон добился немалых успехов на театральном поприще и в разноплановом кино – от "Призрака оперы" до "Леденца", уже более 10 лет он является главным актером сразу в двух хоррор-франшизах Джеймса Вана – "Астрал" и "Заклятие". В принципе, в "Аквамене" он извлек из своего персонажа максимум, что только мог – теперь можно и к "Заклятию 4" возвращаться.

Кроме того, в фильме вновь появилась Николь Кидман в роль матери Артура и Орма – королевы Атланны (до сих пор удивляемся, как она вообще попала в эту франшизу), экранное время которой немного расширили после того, как Уиллем Дефо, игравший в первой части наставника Аквамена Нуйдиса Вулко, выбыл из проекта из-за конфликта в графике.

Что касается антагонистов в фильме – очевидно, Ван решил не слишком париться, поэтому использовал в качестве главного врага Аквамена все того же Черную Манту в исполнении Ягья Абдула-Матина II, который противостоял ему и в первой части. Мотивация у персонажа – та же самая, вот только теперь он уже окончательно съехал с катушек, но в целом все прогнозировано.

Также на звание антагониста претендовал безумный правитель затерянного подводного королевста Некрос – брат первого короля Атландиты Атлана Кордакс, который фактически взял под контроль сознание Черной Манты. Впрочем, персонажа, роль которого исполнил датский актер Пилу Асбек ("Игра престолов", "Призрак в броне", "Оверлорд"), слили молниеносно.

Довольно неплохим, хотя и тоже шаблонным, показался персонаж доктора Стивена Шина в исполнении Рендалла Парка ("Интервью", "Человек-муравей и Оса", "ВандаВижн"). По крайней мере, с юмором у него было лучше, чем у Джейсона Момоа.

Сцена после титров

В фильме есть одна небольшая дополнительная сцена между титрами, однако, поскольку фильм является финальным в расширенной вселенной DC, он не намекает на будущие проекты, а скорее комедийный.

Некоторые фанаты уже успели возмутиться тем, что именно этими кадрами завершилась десятилетняя история DCEU – мол, могли бы какую-нибудь слезливую нарезочку добавить. Но, очевидно, студия даже на это решила не тратиться.

Реакция на фильм

Первые отзывы о фильме смешанные – критики его разнесли в пух и правх, а вот зрителям понравилось куда больше.

Так, в настоящее время оценка фильма на IMDb составляет 6 баллов из 10, тогда как на Rotten Tomatoes он получил лишь 36% одобрения критиков против 79% от зрителей. Между тем, на Metacritic реакции были равны: киноэксперты оценили фильм в 43 балла из 100, а широкая аудитория – в 4,1 балла из 10, что в обоих случаях соответствует характеристике "смешанные или средние отзывы". Это значительно ниже, чем было у первого фильма.

Несмотря на это, за первый уикенд проката фильм собрал более 120 миллионов долларов во всем мире. Вряд ли он сумеет собрать столько же, сколько его предшественник – но учитывая, что впереди несколько праздничных фильмов, а конкурентов такого плана у него фактически нет, "Аквавмен" все же может привлечь неплохую кассу.

Наш вердикт

Сейчас жанр кинокомиксов переживает не лучшие времена – в какой-то момент мир от них устал, именно тогда, когда что Marvel, что DC начали плодить все больше проектов, часто с потерей качества, ведь при таких количестве и темпах новые идеи генерировать становится все сложнее.

Поэтому совершенно неудивительно, что как критики, так и преданные фанаты жанра критикуют фактически каждый новый фильм по комиксам, которые выходят в течение последних нескольких лет – "Аквамен 2" исключением не стал. У него действительно много погрешностей, к которым можно придраться, и он построен на сплошных шаблонах, причем не всегда самых лучших. И к графике тоже есть определенные претензии – особенно учитывая бюджет фильма и его масштаб, это же не телевизионный проект The CW. Словом, если вы принадлежите к этим категории зрителей – вам лучше пропустить второго "Аквамена", ведь теплого ностальгического прощания с киновселенной не выйдет.

В то же время, более непритязательный зритель (и это отнюдь не оскорбление), который не слишком погружен в мир комиксов и не претендует на звание сноба-кинокритика, оказался менее категоричным в отношении новинки. В эти трудные времена людям иногда просто хочется сходить на зрелищное примитивное кино с попкорном и пивком, порадовавшись уже лишь от того, что его удалось досмотреть без воздушной тревоги. Если вы подходите к "Аквамену" именно с таким настроением, можно идти в кинотеатр.

Общая оценка – 5,5 из 10 баллов.

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Марина Григоренко