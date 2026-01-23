Готовимся смотреть 'Убежище': 8 лучших ролей Джейсона Стэйтема

Фильмы с культовым британцем давно уже воспринимаются как отдельный жанр.

29 января 2026 года в украинский прокат выходит новый экшн "Убежище" (Shelter) с настоящим королем боевиков, британским актером Джейсоном Стэйтемом в главной роли.

На этот раз он сыграл мужчину по имени Майкл Мейсон, который живет в одиночестве в отдаленной хижине на шотландском острове, убегая от собственного прошлого. Когда же он спасает девочку Джесси, это запускает цепь опасных событий: правительственные структуры объявляют охоту на него и на остров прибывают вооруженные люди. Тщательно скрытое прошлое Мейсона снова дает о себе знать: теперь ему придется встать на защиту ребенка и наконец столкнуться с тенями прошлого, которые приходят за ним.

Кроме самого Стейтэма в фильме сыграли Билл Найи ("Реальная любовь", "Другой мир", "Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца") и Наоми Аки ("Моргни дважды", "Прости, детка", "Микки-17").

Видео дня

Режиссером новинки выступил Рик Роман Во, наиболее известный по франшизе "Гренландия" и еще ряду лент с Джерардом Батлером.

Накануне выхода его нового фильма в украинский прокат, УНИАН вместе с кинодистрибьютором Kinomania Film Distribution решили вспомнить лучшие работы в карьере этого культового британца. Ведь Джейсон Стэтхем – это уникальный актер, чьи цитаты давно стали мемами, а фильмы воспринимаются как отдельный жанр.

8 лучших ролей Джейсона Стэйтема

Карты, деньги, два ствола

(Lock, Stock and Two Smoking Barrels, 1998)

Интересно, что Стэтхем начинал карьеру совсем в другом жанре – его кинодебютом стала криминальная комедия Гая Ричи "Карты, деньги, два ствола", которая впоследствии приобрела культовый статус и дала мощный старт карьерам и актера, и режиссера.

Бюджет ленты был крайне скромным, поэтому экономили буквально на всем. Ричи даже привлек своих друзей – в частности, музыканта Стинга. Фильм обошелся всего в 1,3 млн долларов, а в прокате собрал 28 млн – более 2000% прибыли. В результате Ричи быстро признали одним из самых перспективных режиссеров своего поколения.

Большой куш

(Snatch, 2000)

Второе сотрудничество Ричи и Стейтэма состоялось уже с большим бюджетом и звездным актерским составом. К проекту даже проявлял интерес Том Круз, но роль в итоге досталась Брэду Питту.

Фильм стал большим хитом, разошелся на цитаты и вдохновил режиссеров по всему миру на подражание такому стилю. Этот криминальный триллер окончательно закрепил успех Гая Ричи и превратил Стейтэма в звезду – и с годами лента не потеряла ни шарма, ни юмора, ни актуальности.

Перевозчик

(Transporter, 2002)

Именно этот фильм сделал Стейтэма полноценным героем боевиков. Идею предложил Люк Бессон, который выступил продюсером и соавтором сценария. Вдохновением стали рекламные ролики BMW – один из них, кстати, снятый Гаем Ричи, даже получил награду на Каннском кинофестивале.

Ленту сразу задумывали как франшизу, поэтому Стейтем серьезно готовился к роли: интенсивно тренировался, изучал боевые искусства и выполнял трюки самостоятельно. Так родилась новая звезда экшна.

Ограбление по-итальянски

(The Italian Job, 2003)

Это динамичный и развлекательный боевик о команде харизматичных воров. Хотя Стэйтем здесь не главный герой, он идеально вписывается в ансамбль, в который также вошли Марк Уолберг, Шарлиз Терон, четырехкратный номинант на "Оскар" Эдвард Нортон и легенда кино Дональд Сазерленд.

Ограбление на Бейкер-стрит

(The Bank Job, 2008)

Еще одно ограбление – но на этот раз в гораздо более серьезном тоне. Фильм основан на реальных событиях, произошедших в 1971 году.

Стэйтем в главной роли, положительные отзывы критиков и напоминание зрителям о том, что британский актер способен на экране не только драться, но и демонстрировать более глубокую драматическую игру – все это об "Ограблении на Бейкер-стрит".

Форсаж 7

(Furious 7, 2014)

Присоединение к франшизе Fast&Furious стало для Стейтэма удачным карьерным шагом. Как бы кто ни относился к серии – которая по количеству фильмов уже соперничает со Star Wars – популярность она не теряет.

Интересно, что "Форсаж 7" остается самым успешным фильмом в карьере Стейтма: мировые кассовые сборы превысили 1,5 млрд долларов. Интересен и тот факт, что актер сыграл антагониста – редкий для него образ (впрочем, впоследствии персонажа все равно "перевели" на сторону добра). Хоть ход и выглядел необычно, но для вселенной Fast&Furious это далеко не самое безумное решение.

Гнев человеческий

(Wrath of Man, 2021)

После 14-летнего перерыва тандем Гая Ричи и Джейсона Стэйтема воссоединился. Как признался режиссер, на то, чтобы убедить актера присоединиться к проекту, ему понадобилось менее трех минут.

Фанаты с нетерпением ждали их возвращения, хотя сам фильм оказался не совсем таким, как многие ожидали. "Гнев человеческий" – это ремейк криминального триллера Cash Truck, который ранее произвел на Ричи сильное впечатление. После долгих лет размышлений о том, как адаптировать историю в собственном стиле, все сложилось – и ключевым элементом стал именно Стэтхем.

На тот момент актер только укрепил свой статус иконы боевиков. Его физическая форма, харизма и умение играть жестких, но привлекательных персонажей сделали его идеальным выбором для роли.

(The Beekeeper, 2024)

Да, Стэтхем действительно сыграл пчеловода – и это не шутка. Его герой – бывший участник тайной организации, борющейся с несправедливостью. "Пчеловоды" – элитные агенты, которых существует всего 50, по одному на каждый штат США. После завершения службы герой тихо собирает мед и живет спокойной жизнью. Но когда его подруга становится жертвой мошенников, он выбирает путь неумолимой мести.

Особенно интересным персонажа делает его подход: он почти не пользуется огнестрельным оружием, а полагается на сообразительность, подручные предметы и, конечно же, собственные кулаки.

