'Альфа': интересные факты о новом боди-хорроре от режиссерки-любимицы Канн

Фильм боролся за "Золотую пальмовую ветвь" Каннского кинофестиваля 2025 года.

29 января 2026 года в украинский прокат выходит боди-хоррор "Альфа" (Alpha) от французской режиссерки Джулии Дюкорно, которая в 2021 году получила "Золотую пальмовую ветвь"" Каннского кинофестиваля за свой предыдущий фильм в том же жанре "Титан".

"Я знала, что основная точка зрения в фильме будет принадлежать ей: маленькой девочке или девочке-подростку, которая еще одной ногой стоит в детстве. Наш инстинкт часто подсказывает нам защищать детей, лгая им или пытаясь оградить их от ужасов мира, но я твердо верю, что дети все понимают и все осознают. Позже, в процессе монтажа, мне стало понятно, что даже сцены, где эта девочка по имени Альфа физически не присутствует, все равно могут восприниматься как ее версия этих событий, основанная на ее интуиции или той крупице информации, которая была ей доступна. Можно сказать, что Альфа способна на своеобразное ясновидение и может видеть вещи, которые она не имела бы возможности видеть", – говорит о своем новом фильме Дюкорно, чье имя за последние годы стало для киноманов синонимом провокационного авторского боди-хоррора со значимым социальным подтекстом.

Накануне выхода фильма в прокат УНИАН вместе с украинским дистрибьютором ленты, компанией Adastra Cinema, рассказывает интересные факты об этом фильме из основной конкурсной программы Каннского кинофестиваля, номинированном на "Золотую пальмовую ветвь".

О чем фильм

Тринадцатилетняя Альфа (дебютантка Мелисса Борос), подросток из марокканско-французской семьи, однажды вечером до смерти пугает свою мать (Гольшифте Фарахани), вернувшись с вечеринки с буквой "А", вытатуированной на руке. Ужас матери можно понять: кто набил эту татуировку, где, была ли чистой игла? Мать Альфы, врач, не в себе от ярости, потому что ее больница сейчас просто переполнена случаями заражения странной новой инфекционной болезнью, которая превращает людей в мраморные белые статуи. И женщина знает, что она может передаваться через грязные иглы. Не успевает эта информация улечься в голове, как появляется брат матери Альфы, Амин (Тахар Рахим), который, очевидно, страдает от героиновой зависимости и ищет убежище в квартире семьи. Альфа и Амин образуют беспокойный союз: оба презираемые приличным обществом, они бродят по городу под музыку Ника Кейва и Portishead и пытаются найти место, где просто могут быть собой. Чтобы выжить в новом мире, где царит страх и неизвестность, семья Альфы должна преодолеть испытания и углубиться в собственную историю.

Режиссер – триумфатор Канн

Французская режиссер и сценарист Джулия Дюкорно в последние годы стала одной из главных "нарушительниц спокойствия" в современном европейском кино, возродив интерес критиков и зрителей к радикальному жанру боди-хоррора. Феномен Дюкорно заключается в способности сочетать физиологическое отвращение с глубокой гуманистической драмой. Режиссер не просто пугает зрителей жуткими телесными трансформациями; она использует плоть как холст, чтобы раскрыть темы взросления, идентичности и потребности в любви, делая это настолько мастерски, что даже самые кровавые сцены приобретают статус высокого искусства.

Мировое признание пришло к Дюкорно в 2016 году после выхода дебютной полнометражной ленты "Сырое" (Raw). История о девушке-вегетарианке, которая в стенах ветеринарного колледжа открывает в себе каннибалистическую жажду человеческой плоти, вызвала фурор на Каннском кинофестивале: во время премьеры некоторые зрители теряли сознание, однако критики аплодировали стоя. Уже тогда стало понятно, что в кинематографе появился новый, бескомпромиссный голос, который не боится исследовать самые темные уголки человеческой природы.

Окончательное закрепление Дюкорно в статусе звезды современной европейской режиссуры произошло в 2021 году, когда ее второй фильм "Титан" завоевал "Золотую пальмовую ветвь" Канн. Эта победа стала знаковой: Джулия – лишь вторая женщина-режиссер за всю историю Каннского фестиваля (после Джейн Кэмпион), получившая эту самую престижную награду. "Титан" – дикая, провокационная и в то же время невероятно нежная история о трансгрессии и неожиданном отцовстве – подтвердил, что успех Дюкорно не был случайностью. Режиссер мастерски владеет языком кино, где каждый шокирующий кадр является лишь ключом к пониманию уязвимости человеческой души и острых социальных проблем. И ее новый фильм "Альфа" – который, кстати, также боролся за "Золотую пальмовую ветвь" в основном конкурсе Канн, – лишнее тому доказательство.

"Мраморная" болезнь как метафора ковида и СПИДа

Так о чем же на самом деле "Альфа"? Многие критики сходятся во мнении, что загадочная "мраморная" болезнь, которой можно заразиться где угодно, на самом деле является метафорой для реальных болезней, изменивших жизнь общества, – а именно СПИДа и ковида.

Обозреватель InSession Film пишет: "Пандемия ковида была проклятым временем для всех нас: временем размышлений в замкнутых комнатах, борьбы с собственным незащищенным сознанием и длительного страха перед возможностью заразиться болезнью, которая унесла жизни многих людей по всему миру. Мы все были напуганы; это было время, которое никто не хочет повторять. В Каннах была представлена крайне очевидная (и откровенно тревожная) лента о том периоде, со всем его политическим безумием и общественной истерией – "Эддингтон" Ари Астера. Но есть и другая картина о болезни, пожирающей людей изнутри и снаружи – "Альфа" Джулии Дюкорно.

Журналист называет фильм "очень личной и скорбной рефлексией на общественный кризис из-за СПИДа, потерю близких, нашего страха перед смертью и всепоглощающей природы горя и одиночества".

Того же мнения придерживается и кинокритик Empire, который определяет "Альфу" как "меланхоличную медитацию на тему горя, сильно вдохновленную эпидемией СПИДа".

А обозреватель TheWrap резюмирует: "Чем больше фильм исследует эту болезнь, тем очевиднее становится то, о чем говорила сама Дюкорно: она черпает вдохновение из собственного опыта взросления в разгар эпидемии СПИДа в 1980-х и 90-х годах. Это фильм о многих вещах, но в то же время он о том, как страх и стигматизация только усиливают вред".

"Альфа" – фильм не такой дикий и жестокий, как предыдущие работы Дюкорно, но не менее увлекательный в своих наблюдениях за плотью и тем, как она порочит душу (и наоборот). В этой работе режиссер переосмысливает жанр боди-хоррора – теперь он пропитан уязвимостью и эмоциональным риском, а не только визуальным шоком. Она задает вопрос: "Как рождаться в мире, когда все вокруг тебя умирает?", – о чем она заявила в интервью перед каннской премьерой фильма.

На данный момент оценка фильма на IMDb составляет 5,9 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes он получил 56% одобрения от критиков. В то же время на Metacritic киноэксперты оценили его в 50 из 100 баллов, что соответствует характеристике "смешанные или средние отзывы".

