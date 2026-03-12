Популярная украинская певица впервые отреагировала на слухи об алкогольной зависимости

Лида Ли призналась, что у нее был тяжелый период в жизни.

Украинская певица Lida Lee, известная по хитам "Незручна" и "Схожі", впервые ответила на слухи об алкогольной зависимости.

Напомним, в прошлом году блогер-сплетник Богдан Беспалов рассказывал о ее проблемах с алкоголем.

"Лида сейчас проходит лечение, довольно серьезное лечение, в реабилитационном центре по борьбе с алкогольной зависимостью", - сообщал обозреватель шоу-бизнеса.

Долгое время сама артистка не говорила на эту тему, но в новом выпуске проекта "Що ДаLee" наконец решилась рассказать правду.

"Я хочу поставить определенную точку, потому что я об этом не говорила. Я не была готова к этому. В моей жизни был период, когда бокал вина перерос в нечто большее. Я вышла из отношений, в которых была очень долго, у меня не было работы, война. У меня было впечатление, что я всех подвела, что я не справилась, что на меня возложили много надежд, а я их не оправдала. Я боялась оставаться одна, потому что мне было страшно с собой", - отметила Lida Lee со слезами на глазах.

Она добавила, что со временем поняла, что стоит все изменить. Поэтому Лида прошла лечение и вернулась на сцену.

"Бутылка для меня - это дно, которое я пробиваю. Для меня это была слабость, а самое ужасное - это было признать, что я слабая, потому что я всю жизнь была сильной", - подчеркнула певица.

