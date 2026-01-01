Лучшие сериалы января 2026: 'Рыцарь семи королевств', 'Ночной администратор' и 'Бриджертоны'

Начало года подготовило киноманам немало громких сериальных новинок и камбэков.

Среди главных премьер первого месяца нового года – долгожданный приквел "Игры престолов", фэнтези "Рыцарь семи королевств", а также детективный сериал "Семь циферблатов Агаты Кристи" и комедийный экшн "Чудо-человек" от Marvel.

Также начало года отметится несколькими громкими сериальными камбеками, среди которых "Ночной администратор" с Томом Хиддлстоном, вернувшийся после десятилетнего перерыва, а также "Больница Питт", "Перехваченный рейс" и "Бриджертоны".

Обо всех 14 самых интересных сериалах января 2026 года читайте в обзоре УНИАН.

Ночной администратор

The Night Manager (Великобритания, BBC One/Amazon, шпионский триллер, 2 сезон, премьера – 1 января)

В начале 2016 года британский телеканал BBC One выпустил шпионский мини-сериал "Ночной администратор" с Томом Хиддлтоном ("Багровый пик", "Выживут только любовники", франшиза "Тор", сериал "Локи"), Оливией Колман ("Фаворитка", "Отец", "Роузы") и Хью Лори (сериал "Доктор Хаус"), рассказывающий о бывшем военном Джонатане Пайне, нанятом разведкой для того, чтобы втереться в доверие к безжалостному торговцу оружием. Спустя 10 лет его решили возродить.

Судя по краткому описанию ко второму сезону, теперь Пайну придется столкнуться с колумбийскими торговцами оружием и наркокартелями, а каст сериала пополнят Камила Мороне ("Жажда смерти", сериал "Дэйзи Джонс и Шестерка"), Диего Кальва ("Вавилон", сериал "Нарко: Мексика"), Индира Варма (сериал "Игра престолов") и Кирби Гауэлл-Батист (сериалы "Шугар", "Песочный человек").

Второй сезон будет насчитывать шесть эпизодов, которые будут выходить по одному раз в неделю. Уже известно, что у шоу будет третий сезон.

Убегай

Run Away (Великобритания, Netflix, триллер, 1 сезон, премьера – 1 января)

Очередной мини-сериал по роману Харлана Кобена расскажет об отчаявшемся отце, который разыскивает беглую дочь, но в итоге оказывается в эпицентре расследования убийства и наталкивается на тайны, которые могут уничтожить его семью.

Главные роли в шоу исполнили Джеймс Несбитт (франшиза "Хоббит"), Рут Джонс (сериал "Маленькая Британия"), Минни Драйвер ("Умница Уилл Хантинг", сериал "Эмили в Париже") и другие.

Первый сезон будет насчитывать восемь эпизодов, все они выйдут одновременно.

Земля греха

Land of Sin (Швеция, Netflix, триллер/детектив, 1 сезон, премьера – 2 января)

По сюжету этого классического скандинавского криминального триллера, когда исчезает подросток, детектив, имеющая личную связь с делом, присоединяется к напряженному расследованию, которое разоблачает ожесточенную преданность и старые семейные распри.

Первый сезон сериала будет состоять из четырех эпизодов, все они выйдут одновременно.

Больница Питт

The Pitt (США, HBO Max, медицинская драма, 2 сезон, премьера – 8 января)

Этот сериал с Ноа Уайли (франшиза "Библиотекарь", сериал "Скорая помощь") в главной роли стал одним из самых высоко оцененных критиками и отмеченных наградами проектов прошлого года, так что его создатели решили не терять времени и быстренько запустили продолжение.

Особенностью сериала было то, что описанные в его первом сезоне события происходили в течение одной 15-часовой рабочей смены отделения неотложной помощи Питтсбургской травматологической больницы (по одному эпизоду на каждый час), а в центре всего этого был терапевт Майкл Робинавич.

Второй сезон сериала также будет насчитывать 15 эпизодов, которые будут выходить по одному раз в неделю.

Его и ее

His & Hers (США, Netflix, психологический триллер/детектив, 1 сезон, премьера – 8 января)

В центре сюжета этого мини-сериала, основанного на одноименном романе Элис Фини, – до сих пор женатые детектив и журналистка, которые давно не общались, и теперь стремятся раскрыть убийство, в совершении которого подозревают друг друга.

Главные роли в шоу исполнили Тесса Томпсон (франшизы "Тор", "Крид"), Джон Бернтал (франшиза "Аудитор", сериал "Каратель) и Пабло Шрайбер ("13 часов: Тайные воины Бенгази", сериал "Американские боги").

Первый сезон будет насчитывать шесть эпизодов, все они выйдут одновременно.

Похищенная девушка

Girl Taken (Великобритания, Paramount+, триллер, 1 сезон, премьера – 8 января)

Жизнь сестер-близняшек меняется навсегда, когда одну из них похищает их учитель. После долгих лет в плену девушка сбегает, но свобода приносит ей новые трудности, поскольку она обнаруживает, что все изменилось. Ее семья должна исцелиться, пока ее похититель остается на свободе.

Главного антагониста в шоу сыграл британский актер Алфи Аллен, наиболее известный по роли Теона Грейджоя в сериале "Игра престолов".

Первый сезон сериала будет насчитывать шесть эпизодов, все они выйдут одновременно.

Перехваченный рейс

Hijack (Великобритания, США, Apple TV+, триллер, 2 сезон, премьера – 14 января)

В первом сезоне этого напряженного триллера, вышедшего летом 2023 года, мастер бизнес-переговоров Сэм Нельсон, которого сыграл Идрис Эльба ("Форсаж: Хоббс и Шоу", "Отряд самоубийц: Миссия навылет", "Дом из динамита", сериал "Лютер"), оказался на захваченном террористами семичасовом рейсе из Дубая в Лондон. Тогда, благодаря своим уникальным умениям, он сумел спасти ситуацию.

Теперь Нельсон окажется на подземном поезде в Берлине, где также возникнет напряженная ситуация, которую он будет пытаться разрешить.

Второй сезон сериала будет насчитывать восемь эпизодов, первые два из которых выйдут одновременно.

Семь циферблатов Агаты Кристи

Agatha Christie's Seven Dials (Великобритания, Netflix, детектив, 1 сезон, премьера – 15 января)

По сюжету этого сериала, основанного на одноименном романе "королевы детектива" Агаты Кристи 1929 года, когда вечеринка в роскошном загородном поместье заканчивается убийством, остроумная молодая аристократка леди Эйлин "Бандл" Брент берется разгадать эту тайну.

Главные роли в шоу исполнили Мия Маккенна-Брюс (сериалы "Ведьмак", "Академия вампиров"), Эдвард Блюмель (сериал "Убивая Еву"), Мартин Фримен (франшизы "Хоббит", "Мстители", сериал "Шерлок"), Хелена Бонэм Картер ("Бойцовский клуб", "Алиса в Стране Чудес", франшиза "Гарри Поттер") и другие.

Сериал будет насчитывать три эпизода, все они выйдут одновременно.

Рыцарь семи королевств

A Knight of the Seven Kingdoms (США, HBO Max, фэнтези, 1 сезон, премьера – 18 января)

Уже третий приквел "Игры престолов" по циклу романов Джорджа Мартина – это один из самых ожидаемых сериалов 2026 года. Он сосредоточится на приключениях рыцаря Дункана Высокого, роль которого исполнил ирландский актер Питер Клеффи ("Такие мелочи", сериал "Викинги: Вальхалла"). События будут происходить за 90 лет до основной сюжетной арки.

Первый сезон сериала будет состоять из семи эпизодов, которые будут выходить по одному раз в неделю. Уже известно, что у шоу будет второй сезон.

Красота

The Beauty (США, FX, боди-хоррор/научная фантастика, 1 сезон, премьера – 21 января)

Очередной сериал от Райана Мерфи ("Части тела", "Хор", "Американская история ужаса", "Монстры") расскажет о двух детективах, которые берутся за расследование загадочных смертей нескольких международных моделей. Они подозревают, что все дело в новом вирусе, который был искусственно создан в лаборатории как препарат для красоты.

Традиционно Мерфи собрал кучу звезд в касте – Эван Питерс ("Трон: Арес", франшиза "Люди Икс", сериалы "Американская история ужаса", "Дамер – Монстр: История Джеффри Дамера"), Энтони Рамос ("Смерчи", "Дом из динамита", сериал "Железное сердце"), Джереми Поп (сериал "Голливуд"), Эштон Кутчер ("Эффект бабочки", "Бабник", сериал "Два с половиной человека"), Ребекка Холл ("Вики Кристина Барселона", "Годзилла против Конга") и Изабелла Росселлини ("Синий бархат", "Конклав"). Кроме того, в фильме есть камео звездных моделей Беллы Хадид и Николы Пельц.

Первый сезон сериала будет насчитывать 11 эпизодов, первые три из которых выйдут одновременно.

Похищение

Steal (Великобритания, Amazon, криминал/триллер, 1 сезон, премьера – 21 января)

Этот современный, захватывающий триллер рассказывает об "ограблении века" и обычной офисной работнице, которая оказывается в его эпицентре.

Главные роли в шоу исполнили Софи Тернер (франшиза "Люди Икс", сериал "Игра престолов"), Арчи Мадекве ("Солнцестояние", "Гран Туризмо") и Джейкоб Форчун-Ллойд ("Как они бегут", франшиза "Три мушкетера", сериал "Тела").

Первый сезон сериала будет насчитывать шесть эпизодов.

Память убийцы

Memory of a Killer (США, FOX, криминал/драма, 1 сезон, премьера – 26 января)

Сериал, являющийся римейком бельгийского фильма "Дело Альцгеймера" 2003 года, рассказывает о мужчине по имени Анджело, который годами успешно вел двойную жизнь – безжалостного киллера и скромного продавца копировальных аппаратов. Но его жизнь резко меняется, когда он начинает замечать за собой первые признаки болезни Альцгеймера.

Главную роль в шоу исполнил Патрик Демпси ("Ребенок Бриджит Джонс", сериал "Анатомия Грей").

Первый сезон будет насчитывать 10 эпизодов.

Чудо-человек

Wonder Man (США, Disney+, экшн/комедия, 1 сезон, премьера – 27 января)

Очередной мини-сериал из киновселенной Marvel, уже 17-й по счету, впервые познакомит фанатов комиксов с экранной версией популярного супергероя Саймона Уильямса, известного как "Чудо-человек". В этой версии он является начинающим актером, который проходит прослушивание на главную роль в римейке фильма о Чудо-человеке, но в итоге сам получает сверхспособности, включая сверхчеловеческую силу и скорость, а также способность создавать мощные взрывы.

Главную роль в шоу исполнил Ягья Абдул-Матин II ("Мы", "Кэндимен", франшиза "Аквамен", сериал "Стражи"). Кроме того, из предыдущих проектов киновселенной Marvel на экраны вернется персонаж Тревора Слеттери в исполнении Бена Кингсли ("Железный человек 3", "Шан-Чи и легенда десяти колец").

Первый сезон сериала будет насчитывать восемь эпизодов, все они выйдут одновременно.

Бриджертоны

Bridgerton (США, Netflix, романтика/комедия/псевдоистория, 4 сезон, премьера – 29 января)

Новый сезон одного из самых популярных костюмированных сериалов современности сосредоточится на вечном одиночке Бенедикте Бриджертоне (его роль сыграл Люк Томпсон), который наконец встретит на балу-маскараде свою любовь – очаровательную переодетую горничную аристократки (ее образ воплотила Йерин Ха).

Четвертый сезон будет состоять из восьми эпизодов, первые четыре из которых выйдут 29 января, а еще четыре – 26 февраля.

