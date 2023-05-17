Джейсон Момоа затмевает всех: обзор фильма "Форсаж X"

18 мая 2023 года в украинский прокат выходит очередная часть одной из самых успешных кинофраншиз современности – "Форсаж". Эта серия фильмов давно уже успела превратиться в мем, однако несмотря на скептицизм критиков и подшучивания уважаемых ценителей кино, "Форсажи" все равно собирают завидную "кассу" и топ-звезд. Удалось ли "Форсажу X" переплюнуть своих предшественников по количеству гаражного пафоса и абсурдности трюков, а также почему всех так впечатлил персонаж Джейсона Момоа, читайте в обзоре УНИАН.

УНИАН делится впечатлениями о фильме Форсаж X (Fast X) – максимально без спойлеров.

Как подготовиться к просмотру фильма "Форсаж X"

Метавселенной "Форсажа" могут позавидовать даже Marvel и DC. Доменик Торетто более 20 лет, фильм за фильмом, выстраивал свою семью. Герои погибали, а потом воскресали, враждовали, а потом объединялись, теряли память и снова возвращались в семью, приобретали общих врагов и потом вместе их уничтожали.

Где-то на девятой части "Форсаж" начал выстраивать свой аналог финала марвеловской "Саги бесконечности" – хронология нормализовалась, связи между героями окончательно установились и большинство персонажей из всех предыдущих частей наконец оказались вплетены в единый сюжет.

Соответственно, чтобы при просмотре десятой части быть в теме и понимать кто есть кто, желательно вспомнить все, что было в предыдущих девяти фильмах, а также спин-оффе "Хоббс и Шоу". Если смотреть все это вам вообще лень – то хотя бы перечитайте краткое содержание серий на Википедии, потому что так просто не разберетесь в новинке.

О чем фильм

В новой части культовой франшизы героям бросил вызов Данте Рейес – сын бразильского наркобарона Эрнана Рейеса, убитого Домеником Торетто и его командой в фильме "Форсаж 5" 2011 года. Данте был свидетелем смерти своего отца и уничтожения его преступной империи. Потеряв все, он потратил 12 лет на разработку плана мести Доменику. А худшее наказание для Торетто – забрать у него самое ценное, то есть, семью.

Чтобы одолеть харизматичного психопата Данте, команде Торетто придется рискнуть всем, найти новых сообщников, объединиться с врагами и даже кое-кого потерять.

При этом эта часть "Форсажа" имеет открытый финал, завершаясь сразу несколькими клифхенгерами. Еще до выхода фильма было известно, что это будет первая часть большого финала основной вселенной "Форсажа". На данный момент вторая часть финала "Форсаж 11" запланирована на 2025 год, однако во время премьеры фильма Вин Дизель заявил о намерении растянуть финал на три части – в том числе с участием Дуэйна "Скалы" Джонсона, который исполнял роль Люка Хоббса в нескольких частях франшизы. Напомним, персонаж отсутствовал после восьмой части и собственного спин-оффа – поговаривают, из-за конфликта с Дизелем, которому не понравилось, что "Скала" перетягивает на себя так много внимания.

Команда "Форсажа X"

Режиссером фильма выступил Луи Летерье, который до этого отличился блокбастерами "Битва титанов", "Невероятный Халк", "Иллюзия обмана" и "Перевозчик 2", а также работой над хитовым сериалом "Люпен" от Netflix.

Но... Все мы понимаем, что в центре всего здесь стоит Вин Дизель – исполнитель роли Доменика Торетто. Фактически, эта франшиза – проект всей его жизни, и он, очевидно, настроен тянуть его до последнего. Именно он является одним из продюсеров фильма и именно он во многом решает основные сюжетные повороты и кого пригласить играть в фильме.

Десятая часть "Форсажа" собрала большинство актеров, известных по предыдущим частям – кроме самого Вина Дизеля, в нем вновь появились Мишель Родригез (Летти Ортис), Тайриз Гибсон (Роман Пирс), Лудакрис (Тедж Паркер), Натали Эммануэль (Рамзи), Джордана Брюстер (Миа Торетто), Сон Кан (Хан Соуль-О), Джейсон Стэйтэм (Декард Шоу), Джон Сина (Джейкоб Торетто), Скотт Иствуд (Никто младший), Хелен Миррен (Магдалена Шоу) и Шарлиз Терон (Сайфер). Также зрителей ждут камбеки-сюрпризы, но это вы сами увидите.

Кроме того, в фильме есть несколько новичков – Бри Ларсон ("Капитан Марвел"), Даниэла Мелькиор ("Отряд самоубийц") и Алан Рихтсон ("Тайны Смоллвилля") сыграли новых персонажей, которых, вероятно, ждет долгая (или кого-то не очень долгая) жизнь во франшизе. Все они связаны с важными героями предыдущих фильмов.

Есть и несколько ностальгических персонажей – легендарная Рита Морено (оригинальная "Вестсайдская история") сыграла бабушку Доменика Торетто, и это было личное желание Вина Дизеля. А еще в фильме было небольшое камэо модели Мидоу Рейн Уокер – крестницы Дизеля и единственной дочери звезды "Форсажа" Пола Уокера, погибшего 10 лет назад. Сам персонаж Уокера в фильме упоминается только во флешбеках, однако в кадре его нет – хотя Брайн О'Коннер во вселенной "Форсажа" до сих пор жив.

Главным антагонистом в новой части стал персонаж Джейсона Момоа ("Аквамен", "Игра престолов") – карикатурный яркий социопат Данте Рейес, некий Джокер в мире "Форсажа". Он однозначно сумел поднять ставки в "Форсаже" до максимума, а еще перетянул на себя внимание от всех остальных актеров (надеемся, Вин Дизель не очень обидится).

Сцена после титров

Фильм "Форсаж 10" имеет одну важную сцену после титров, которой стоит дождаться. Ее содержание мы, конечно, раскрывать вам не будем, но гарантируем, что она частично задаст направление движения следующей части серии.

Реакция на фильм

Официальная премьера фильма состоялась в Риме 12 мая 2023 года, куда пришли исполнители главных ролей. Вероятно, Рим выбрали неслучайно – ведь именно там происходили события завязки фильма.

Пока отзывов о фильме немного. Традиционно, они смешанные – как всегда, у критиков есть вопросы фактически ко всему. Тем не менее, те же критики выделили актерскую игру Момоа, которому удалось привнести что-то новое во франшизу и оживить ее.

На данный момент на IMDb у фильма 6 баллов из 10, остальные агрегаторы пока не опубликовали реакции.

Наш вердикт

Все прекрасно понимают, что франшиза "Форсаж" – это фильмы сугубо для развлечений, и они с этой задачей справляются на отлично. Сюда ходят за зрелищем и хэппи-эндом. Сюда не ходят за актерской игрой оскаровского уровня, научной достоверностью или сложными размышлениями. Доменик Торетто здесь, как всегда, с совершенно деревянным лицом толкает пацанские гаражные тирады о семье, а звезды уровня Бри Ларсон или Шарлиз Терон наконец-то имеют шанс не слишком напрягаясь получить немалые гонорары и напомнить о себе широкой аудитории. Все трюки здесь не поддаются никаким законам физики, каждый новый персонаж почти гарантированно окажется чьим-то родственником, а в сюжет могут вернуть даже на 200% мертвых персонажей.

При этом создатели "Форсажей" совершенно не расстраиваются из-за критики и шуток. Наоборот, они этим умело пользуются. Они и дальше снимают самые абсурдные сцены, которые, тем не менее, затаивают дыхание зрителя своей эффектностью. Они и дальше продолжают насыщать фильм цитатами о семье, будто подливая дополнительный материал для мемчиков, а также отыскивать новых членов семьи в самых неожиданных местах.

С другой стороны, несмотря на всю свою абсурдность, "Форсаж" в целом – логичная франшиза. К каждому сюжетному повороту зрителей подводят последовательной цепочкой событий, а герои имеют понятную мотивацию.

Стоит ли идти в кинотеатр на новый "Форсаж"? Если вы хотите отключить мозги и просто посмотреть яркое развлекательное кино – "Форсаж" это именно то, что вам нужно. Только обязательно идите на кино с друзьями и семьей, а еще прихватите попкорн и напитки. Если вы никак не можете на 2,5 часа выключить снобизм – тогда лучше воздержаться.

Общая оценка – 6 из 10 баллов.

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Марина Григоренко