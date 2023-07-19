Барби в неприлично розовом мире: обзор фильма с Марго Робби и Райаном Гослингом

20 июля в украинский прокат выходит один из самых ожидаемых фильмов года – романтическая комедия "Барби" от режиссера Греты Гервиг с Марго Робби и Райаном Гослингом главных ролях. Чего стоит ожидать от новинки в яркой обертке, читайте в обзоре УНИАН.

УНИАН делится впечатлениями о фильме "Барби" (Barbie) – максимально без спойлеров.

Немного предыстории

Легендарная американская компания по производству игрушек Mattel загорелась идеей снять фильм об одном из своих самых популярных товаров – кукле Барби – еще в 2009 году. С тех пор у проекта несколько раз менялись режиссеры, исполнители главных ролей и дистрибьютор. И лишь спустя 10 лет стало известно, что сценарий к фильму напишет Грета Гервиг вместе со своим мужем Ноем Баумбахом. И тогда все сразу поняли, что не стоит рассчитывать на стандартное детское кино.

Гервиг, которая с середины нулевых активно пробивала свой путь в кино – и как сценаристка, и как режиссер, и как актриса – на тот момент уже имела несколько успешных проектов. Однако настоящего успеха она добилась в 2017 году благодаря комедийной драме "Леди-Берд" – за этот фильм она получила две номинации на "Оскар" (за режиссеру и оригинальный сценарий). Ее следующая работа – костюмированная драма "Маленькие женщины" 2019 года имела не меньший успех и принесла Гервиг третью номинацию на "Оскар" – на этот раз за лучший адаптированный сценарий. Фильмы – кардинально разные, однако объединяет их одно – это фильмы о женщинах, которые ищут свое место в этом мире. Собственно, это стало главной темой и в "Барби".

Интересно, что именно эти два фильма она сделала без своего мужа, с которым она сотрудничает практически с начала карьеры – она сыграла во многих фильмах Баумбаха, а также была соавтором сценариев к его фильмам "Фрэнсис Ха" (2012) и "Госпожа Америка" (2015). И вот, после нескольких лет творческой самостоятельности, супруги снова поработали вместе – стоит отметить, весьма продуктивно.

О чем фильм

В центре сюжета – та самая "каноническая" Барби, или, как ее называют в фильме, "стереотипная" Барби. Она живет в неприлично розовой "Стране Барби", окруженная целой кучей других Барби и Кенов, идеальной жизнью, в которой каждый новый день такой же, как предыдущий, и, казалось бы, ей не нужно что-то менять. Однако внезапно с ней начинают происходить странные вещи – она начинает думать о смерти, а ее тело становится не таким уж и идеальным. Чтобы выяснить причину всего этого, Барби в сопровождении Кена отправляется в реальный мир людей. Впрочем, все это оборачивается совсем не тем, чем ожидалось.

Мир Барби – это феминистский мир, в котором женщины могут стать кем угодно и достичь чего угодно, в то время как Кены – всего лишь их придатки. И наивные Барби и не менее наивные Кены слепо верят, что именно так оно и есть в реальном мире, и именно так оно и должно быть. Жестокая правда жизни вносит свои коррективы, которые теперь угрожают существованию "Барбиленда", и именно Барби должна все исправить.

В целом "Барби" можно назвать образцом "здорового феминизма". Так, львиная часть фильма уделена именно проблеме места женщины в мире, где от нее постоянно кто-то что-то требует – быть хорошей матерью и женой, быть хорошей работницей и начальницей, быть в хорошей форме и не зацикливайся на себе, и много-много других "женщина должна". При этом Гервиг высмеивает концепцию, в которой женщины достигают успеха обязательно только за счет угнетения мужчин, а вместо этого подчеркивает, что каждый имеет право на свое самоопределение и успех.

Кто в главных ролях

Недавно Гервиг рассказала, что хотела пригласить к участию в фильме Сиршу Ронан и Тимоти Шаламе, которые также сыграли в ее "Леди-Берд" и "Маленьких женщинах". Однако этому не суждено было произойти из-за плотного графика обоих актеров.

Тем временем, главную роль в "Барби" получила Марго Робби – и, честно говоря, даже трудно представить кого-то другого в этой роли. Помимо того, что Робби является одной из самых красивых актрис современного Голливуда, она еще и всегда демонстрирует невероятно убедительную актерскую игру – будь-то скандальная фигуристка Тоня Хардинг ("Я, Тоня"), будь-то сумасшедшая Харли Квин ("Отряд самоубийц"), будь-то мятежная звезда Нелли ЛаРой ("Вавилон"). Робби проделала действительно мощную работу, чтобы дать зрителям лучшую Барби.

Роль "главного" Кена исполнил Райан Гослинг ("Драйв", "Бегущий по лезвию 2049", "Серый человек"). Многие восприняли этот выбор скептически, ведь актер известен более серьезными ролями, а вот столь комичные образы он еще не воплощал. К тому же, некоторые отмечали, что Гослинг несколько староват для такой роли. Как бы то ни было, но он прекрасно справился со своей ролью, да еще и спел в фильме.

В целом "Барби" собрала на экране огромное количество звезд, и, вынуждены констатировать, что некоторые из них так и остались массовкой несмотря на свой статус – ведь персонажей было ну очень много.

Так, наиболее заметных жителей "Барбиленда" воплотили Симу Лю ("Шан-Чи и Легенда десяти колец"), Эмма Маки ("Половое воспитание", "Смерть на Ниле"), Шути Гатва ("Половое воспитание", "Доктор Кто"), Майкл Сера ("Джуно", "Скотт Пилигрим против мира"), Кейт Маккинон ("Охотники за привидениями", "Сенсация"), Кингсли Бен-Адир ("Тайное вторжение", "Острые козырьки"), Хари Неф ("Идол", "Ты"), Шэрон Руни ("Дамбо", "Кошачьи миры Луи Уэйна"), Исса Рэй ("Человек-паук: Сквозь Вселенную") и Скотт Эванс ("Почти любовь").

Были здесь и несколько звездных камео – Джон Сина ("Миротворец", "Отряд самоубийц: Миссия навылет", "Форсаж 9"), Эмиральд Феннел ("Корона", режиссер "Перспективной девушки") и певица Дуа Липа (она также исполнила одну из песен к фильму).

Людей в фильме среди прочих сыграли Америка Феррера ("Как укротить дракона"), Ариана Гринблатт ("65", "Любовь и монстры"), Уилл Феррелл ("Песенный конкурс Евровидение: История огненной саги", "Сводные братья"), Коннор Суинделлс ("Половое воспитание") и Реа Перлман ("Матильда", "Веселая компания"), а Хелен Миррен ("Калигула", "Королева", "Шазам 2") выступила в роли рассказчицы.

Реакция на фильм

Кинокомпания Warner Bros запустила довольно мощную рекламную кампанию "Барби", которая "просочилась" даже в гугл. Оно и не удивительно, ведь фильм выходит в один день с другой большой новинкой года – биографической драмой "Оппенгеймер" Кристофера Нолана.

Официальная премьера "Барби" состоялась в Лос-Анджелесе 9 июля 2023 года (на два дня раньше "Оппенгеймера"), и первые отзывы критиков о фильме были более чем положительными. Так, на Rotten Tomatoes у него сейчас 90% одобрения на основе более 100 отзывов критиков, а на Metacritic кинообозреватели оценили его в 81 балл с пометкой Must See, что соответствует характеристике "всеобщее признание".

Наш вердикт

"Барби", несмотря на яркую обертку и статус комедии, на самом деле является довольно глубокой лентой о поиске себя в этом мире, о восприятии себя, о взаимозависимости, об отношениях и многом другом, при этом не зацикливаясь на радикальном феминизме или демонизации мужчин. В фильме много самоиронии и гиперболизации, отсылки к поп-культуре и мощные речи. Да, концовка у фильма несколько наивная, но не за этим ли мы ходим в кино – чтобы увидеть то, чего в жизни, к сожалению, нет.

Ну и, без сомнения, "Барби" – это невероятное аудио-визуальное удовольствие с песнями и танцами. Гримеры, костюмеры, декораторы и все-все кто работал над "картинкой", проделали титаническую работу. Чего уж там – специально для фильма построили Страну Барби в натуральную величину (говорят, для ее создания понадобилось так много розовой краски, что в мире на какое-то время образовался ее дефицит).

А еще в фильме хорошие песни, и отдельная благодарность нашей озвучке – на этот раз на песни не накладывали украинскую дорожку с переводом, поэтому зрители таки смогут послушать, как поют Райан Гослинг и Дуа Липа.

Общая оценка – 8 из 10 баллов.

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Марина Григоренко