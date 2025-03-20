УНИАН делится впечатлениями о сумасшедшем экшне со звездой "Пацанов" в главной роли.

20 марта 2025 года в украинский прокат вышел комедийный боевик "Новокаин" (Novocaine) со звездой хитового антисупергеройского сериала "Пацаны" Джеком Куэйдом в главной роли. Какой получилась новинка, читайте в обзоре УНИАН.

О чем фильм

Главный герой фильма – скромный 30-летний банковский работник Нэйтан Кейн, который всю жизнь скрывался. Из-за врожденного заболевания, в результате которого он совсем не чувствует боли, парень был вынужден жить в мире ограничений, максимально избегая всего, что могло бы нанести ему вред.

Впрочем, все меняется, когда он ближе знакомится с новой коллегой – веселой и рисковой Шерри. Кажется, молодые люди созданы друг для друга, однако в эту идиллию вмешиваются грабители, которые решают ограбить их банк накануне Рождества.

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Перестреляв кучу людей и прихватив в заложницы Шерри, грабители скрываются с места преступления. А Нэйтан, не дождавшись прибытия подкрепления, решает собственноручно спасти любовь всей своей жизни. И именно здесь ему становится полезной его необычная особенность – он разбирается с преступниками один за другим, совершенно не ощущая на себе никаких ударов или ранений. И этим он шокирует и сбивает с толку абсолютно всех, потому что кто же ожидал, что скромный банковский клерк превратится в настоящую безжалостную машину для убийств?

Кто в главных ролях

Главную роль в фильме сыграл звезда антисупергеройского сериала "Пацаны" Джек Куэйд. Сын звездной актерской четы – Мэг Райан и Дениса Куэйда – после своего сериального успеха начал постепенно пробираться и на большие экраны.

Причем уже не впервые Куэйд проворачивает на экране трюк, когда неприметный, совсем неатлетичный парень открывает в себе темные стороны – так было в "Крике" 2022 года и "Компаньоне" 2025 года. Да, собственно, и в "Пацанах" с его персонажем случилось нечто похожее. В "Новокаине" Куэйд также прекрасно справился со своей ролью, но, возможно, все же уже стоит попробовать и другое амплуа, чтобы не стать заложником одного образа.

Любовный интерес Нэйта – Шерри, которая на самом деле не так проста, как кажется, сыграла Эмбер Мидфандер, ее ранее можно было увидеть в сериалах "Легион" и "Фарго".

Между тем, главным антагонистом среди грабителей выступил персонаж Рэя Николсона ("Улыбка 2", "Лакричная пицца") – еще одного звездного наследника в касте. Сын легендарного Джека Николсона, отметившегося многими демоническими и безумными ролями, на самом деле очень напоминает своего отца – и здесь он отлично справился с ролью бешеного преступника, для которого все дело не столько в деньгах, сколько в самом процессе.

Ну а юмора фильму добавил персонаж Джейкоба Баталона (франшиза "Человек-паук"). Как и в марвеловских фильмах, здесь он сыграл болтливого друга и невольного помощника главного героя, геймера Роско, который оказывается втянут в весь этот беспорядок.

Создатели фильма

Снял ленту режиссерский дуэт Дэна Берка и Роберта Олсена, которые до этого вместе работали над малобюджетным картинами "Тело", "Воры", "Вторая половинка" и "Земля вампиров 2". Все они имели положительные отзывы критиков, но именно "Новокаин" сумел получить широкий кинотеатральный прокат.

Реакция на фильм

Фильм вышел в американский прокат на неделю раньше, чем в Украине, и пока собрал 12,5 миллионов долларов при бюджете 18 миллионов – это при том, что он стал лидером проката в США за прошлый уикенд.

В то же время "Новокаин" получил положительные отзывы критиков, которые отметили сумасшедшую химию актерского дуэта Квейда и Мидфандер, а также общий темп и изобретательность драк.

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 6,9 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes он получил 82% одобрения от критиков с отличием "Сертифицированная свежесть" и 87% от зрителей. В то же время на Metacritic киноэксперты оценили его в 60 из 100 баллов, а широкая аудитория – в 5,6 из 10 баллов, что в обоих случаях соответствует характеристике "смешанные или средние отзывы".

Наш вердикт

"Новокаин" – из категории тех фильмов, которые весело смотреть (по крайней мере, толерантным к насилию на экране зрителям), но при более глубоком анализе сложно выделить, чего же в нем такого особенного. Здесь есть черный юмор, извращенные кровавые драки и прекрасная актерская игра Джека Куэйда в образе нетипичной звезды боевиков, но вряд ли вам захочется его пересматривать еще раз.

Если вам понравились фильмы вроде "Пушки Акимбо" или "Пробивной чувак", вы любите черный юмор и нормально воспринимаете кровавое месиво на экранах, то, вероятно, и "Новокаин" вам подойдет как способ хорошо провести время.

Общая оценка – 6,5 из 10 баллов.

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Марина Григоренко