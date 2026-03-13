Лидер группы 'Без Обмежень' ответил, планирует ли детей со второй женой

Музыкант с сожалением высказался о прошлом опыте.

Фронтмен популярной украинской группы "Без Обмежень" Сергей Танчинец, который недавно женился во второй раз, признался, что они с его новой избранницей, пиарщицей Юлианой Корецкой планируют пополнение в семье.

"Обсуждаем. Из-за графика и из-за этого всего "движа" мы пока что… какой-то период времени, год или два, насладимся друг другом в таком свободном и спокойном… Мы не чайлдфри. Мы оба очень любим детей. И я своих двоих, которые у меня есть, и Юлиана… Мы хотим детей, правда, и они у нас обязательно будут. Но сейчас чрезвычайно плотный график, и было бы нечестно на концерты ездить самому, несмотря на ребенка, который дома с мамой без меня", - заявил музыкант в программе "Тур зірками".

При этом Танчинец с сожалением высказался о таком опыте в прошлом:

"Я так уже жил. К сожалению, у меня был такой опыт, когда дети были постоянно дома, а я был постоянно в дороге. И это плохая история".

Музыкант добавил, что сильно тянуть с пополнением они с Юлианой не собираются.

Также Танчинец объяснил, что они не устраивали грандиозную свадьбу, так как посчитали это неуместным: "Сейчас было кстати провести этот вечер вдвоем, тихо, спокойно. Насладиться этим моментом… Когда мы начали свои отношения, мы уже понимали, что мы поженимся… Отношения какими были, такими и остались. Для меня. Я не знаю, как для Юлианы".

