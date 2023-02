Апокалиптические муки выбора: обзор фильма "Стук в дверь" от М. Найта Шьямалана

2 февраля в украинский прокат вышел апокалиптический фильм ужасов "Стук в дверь" от признанного мастера жанра мистики М. Найта Шьямалана, главные герои которого должны сделать выбор – сохранить свою семью или спасти человечество. Что из этого получилось, читайте в обзоре УНИАН.

УНИАН делится впечатлениями о фильме "Стук в дверь" (почти без спойлеров).

Немного о режиссере

Американо-индийский режиссер, сценарист и продюсер в одном лице М. Найт Шьямалан давно является настоящей легендой в жанре мистики, чьи работы чем-то можно сравнить с творчеством Стивена Кинга. Дебютировав в 1992 году с независимой драмой "Яростная молитва", которую он сам написал, снял и спродюсировал, а также исполнил в ней главную роль – он сразу заработал себе одобрение от критиков. Собственно, в дальнейшем он и сохранил такую схему работы, хотя от главных ролей все же отказался. В "Стуке в дверь" режиссер также сыграл одну из эпизодических ролей.

Тем не менее, после дебюта в кино Шьямалану понадобилось еще семь лет, чтобы прославиться на весь мир. В 1998 году вышел его не особо замеченный второй фильм "Пробуждение", а в 1999 году – детская анимационная комедия "Стюарт Литтл", к которой он написал сценарий. В этом же году вышел его авторский фильм, который задал направление дальнейшей карьере Шьямалана – мистический триллер "Шестое чувство" с Брюсом Уиллисом. Лента была высоко оценена критиками и стала чрезвычайно популярной в домашнем прокате, а также получила целый ряд престижных наград, включая шесть номинаций на "Оскар".

В следующее десятилетие режиссер выдал целую обойму успешных триллеров различной направленности – детективный "Неуязвимый", фантастический "Знаки", хоррор "Таинственный лес", фэнтезийный "Девушка из воды" и апокалиптический "Явление", после чего последовал период менее громких проектов.

Снова о М. Найте Шьямалане вспомнили в 2016 году, когда он выпустил прекрасный остросюжетный триллер "Сплит" с Джеймсом МакЭвоем с 24 личностями и тогда еще малоизвестной Аней Тейлор-Джой. С бюджетом в 10 миллионов долларов "Сплит" собрал кассу почти в 250 миллионов долларов и вернул интерес к режиссеру.

В 2019 году режиссер выпустил кроссовер "Неуязвимого" и "Сплита" под названием "Стекло", собравший на экране Брюса Уиллиса, Джеймса МакЭвоя, Сэмюэла Л. Джексона, Аню Тейлор-Джой и Сару Полсон. Однако несмотря на высокие кассовые сборы, от критиков фильм получил довольно низкие отзывы, да и зрители были несколько разочарованы.

В том же году вышел хорошо воспринятый критиками сериал Шьямалана "Дом с прислугой", а в 2020 году – фильм ужасов "Время", получивший средние отзывы. Учитывая вот такие "творческие качели" режиссера, его новый фильм поклонники ждали, но также относились с опаской.

О чем фильм

Фильм "Стук в дверь" снят по мотивам романа ужасов американского писателя Пола Тремблея "The Cabin at the End of the World". Сюжет его довольно прост и фактически полностью раскрывается в трейлере.

Супруги-геи вместе с приемной дочерью приезжают в отпуск в отдаленный домик посреди живописного леса. Однако довольно быстро их идеалистический отдых прерывает четверка безумных незнакомцев, которые врываются в дом, связывают семью и требуют от них сделать трудный выбор: либо они самостоятельно выбирают, кого из них троих добровольно принести в жертву, или все человечество погибает и в живых остаются только они трое.

Прогнозируемо, с самого начала супруги не верят в весь этот бред, который несут незваные гости, однако постепенно ситуация все больше обостряется и заставляет их задуматься.

Персонажи и кто в главных ролях

Роли супругов – папы Эрика и папы Эндрю – исполнили Джонатан Грофф, больше всего известный по главной роли в сериале "Охотник за разумом", фильму-мюзиклоу "Гамильтон" и роли нового Агента Смита в "Матрица: Воскрешение", и Бен Олдридж (сериалы "Пенниворт", "Флибег"). Роль их приемной дочери Вэн исполнила дебютантка Кристен Кюи.

Тем временем, роль лидера нападающих досталась Дэйву Батисте ("Дюна", "Стражи галактики", "Армия мертвецов", "Достать ножи: Стеклянная луковица"), который несмотря на свой суровый облик рестлера сейчас изо всех сил пытается сменить амплуа с боевиков на что-то более серьезное. Компанию ему составили Никки Амука-Берд ("Убеждение", "Время"), Эбби Квин ("Маленькие женщины") и Руперт Гринт (рыжий из "Гарри Поттера"). Последний перекочевал в фильм из сериала Шьямалана "Дом с прислугой".

Собственно, именно вокруг этих персонажей камерно выстроен весь фильм.

Реакция на фильм

В украинский прокат фильм вышел одновременно со всем миром и по итогам первых дней проката имеет скорее положительные отзывы критиков, но и без восторга. Так, на IMDb у него оценка 6,3 балла из 10 по итогам почти 2 тысяч отзывов зрителей, на Rotten Tomatoes критики дали ему 71% одобрения, а широкая аудитория – 76%. Между тем, на Metacritic "Стук в дверь" имеет оценку 62 балла из 100 от кинозрителей, что соответствует характеристике "в целом положительные отзывы".

Наш вердикт

Фильм "Стук в дверь" в целом нельзя назвать неудачным – у него напряженный сюжет, в нем хорошо выдержанная атмосфера и сама задумка довольно перспективная, где на первом месте психологический эффект, а не желание создать отвратительную картинку. При этом Шьямалан сыграл на актуальных проблемах – эпидемии, природные катастрофы, теории заговоров, толерантность и постоянное чувство незащищенности перед вызовами современности. Да и к актерам вопросов нет, и снято это все неплохо.

Однако, с другой стороны, периодически возникал вопрос, что где-то там недоработали.

Осторожно, дальше будет немного спойлеров!

Вероятно, одна из главных проблем фильма – недостаточно прописанные персонажи. Относительно них постоянно всплывали какие-то намеки, которые, вполне возможно, могли бы оказать определенное влияние на развитие сюжета, однако так и оставались нераскрытыми.

Во-первых, супруги. Если о более суровом и агрессивном Эндрю зрителю кое-что рассказывали, то личность более мягкого и впечатлительного Эрика так и осталась нераскрытой. Но ведь финальный выбор каждого из них во многом вытекал из их личности и бэкграунда!

Во-вторых, нападающие. Изначально они позиционируются как случайно собранные люди, олицетворявшие определенные ценности, своего рода аллюзии на предвестников апокалипсиса. Однако посередине фильма всплывает деталь, что на самом деле один из нападавших имеет бэкграунд с супругами. Тем не менее, этот факт не играет никакой роли в сюжете кроме того, что добавляет еще один аргумент героям в пользу того, что их обманывают.

Возможно, было бы интереснее увидеть, что остальные трое персонажей тоже, хоть и сами того не зная, но могли быть бы неслучайными. Вообще, несколько не хватает раскрытия того, почему именно эти семеро персонажей оказались в такой ситуации, почему именно они были выбраны для спасения человечества.

Еще один момент, который вызвал сомнение – логика действий нападавших. Они не выглядят совершенно безумными и такими, что настолько слепо могли поверить в перспективу апокалипсиса. При этом для того, чтобы запустить "конец света" – им нужно было совершить несколько дополнительных действий. Так вот по завершению фильма не покидает мысль: а что было бы, если бы они не совершили их? Это вот тот случай, когда ради дальнейшего развития сюжета герои делают совершенно нездоровую нелогичную фигню, которую бы вряд ли совершили адекватные персонажи.

В общем, фильм "Стук в дверь" не является плохим, но и обязательным для просмотра его не назвать. Здесь, как говорится, дело вкуса и соответствующего настроения.

Общая оценка – 6 из 10 баллов.

***

О других киноновинках недели читайте в нашем отдельном обзоре. Также вы можете ознакомиться с подборкой самых интересных сериалов февраля 2023 года.

Марина Григоренко