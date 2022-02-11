"Смерть на Ниле" с Галь Гадот вышел в прокат: обзор фильма по роману Агаты Кристи

10 февраля в украинских кинотеатрах стартовали показы детективной драмы "Смерть на Ниле", основанной на одноименном романе "королевы детектива" Агаты Кристи о бельгийском сыщике Эркюле Пуаро. Картина собрала впечатляющий актерский состав во главе с режиссером Кеннетом Браной, чудо-женщиной Галь Гадот и опальным Арми Хаммером. Что получилась у создателей фильма, а что не очень – читайте в обзоре УНИАН.

О чем фильм

Фильм "Смерть на Ниле" / Death on the Nile (США, 2022) является продолжением фильма "Убийство в "Восточном экспрессе" 2017 года, также основанным на романе английской писательницы Агаты Кристи – одного из самых известных в мире авторов детективной прозы. Именно она за полвека творческой деятельности, начиная с 1920 года, подарила ценителям зхватывющих детективных историй таких персонажей, как Мисс Марпл и Эркюль Пуаро. Последний – знаменитый бельгийский детектив – как раз и является главным героем "Убийства в "Восточном экспрессе" и "Смерти на Ниле".

На этот раз детектив, находясь на отдыхе в Египте, разумеется, совсем не случайно, попадает на свадьбу скандальной пары – богатой наследницы Линнетт Риджуэй, которая увела жениха – простака Саймона Дойла – у своей подруги Жаклин де Бельфор. Новоиспеченная миссис Дойл просит детектива присмотреть за ней, ведь она опасается каждого из гостей, присутствующих на этом знаменательном событии.

Вскоре, на круизном теплоходе "Карнак", на котором по Нилу путешествует вся эта пестрая компания, происходит убийство одного из пассажиров. Теперь, пока теплоход не достиг берега, Пуаро должен определить, кто из пассажиров является убийцей, ведь у каждого из них есть свой мотив для преступления.

Насколько близок фильм к литературной основе

В целом фильм следует за основным сюжетом, так что, если вы не читали роман, лучше и не делайте этого до просмотра, чтоб сохранить интригу. Если помните оригинальную историю – просто расслабьтесь и попытайтесь получить удовольствие.

Вместе с тем, в фильме произошли некоторые изменения, связанные с персонажами – кого-то изменили, каких-то персонажей объединили в одного, а кого-то и вовсе не включили в сюжет. Возможно, таким образом авторы фильма надеялись вложиться в тайминг, а, возможно, пытались осовременить сюжет.

Актеры и персонажи

Помимо самого актера-режиссера Кеннета Браны, фильм собрал довольно мощный актерский состав: Галь Гадот ("Чудо-женщина", "Красное уведомление"), Летиша Райт ("Черная пантера", "Черное зеркало"), Аннетт Бенинг ("Красота по-американски", "Женщины"), Эмма Маки ("Половое воспитание", "Эйфель"), Роуз Лесли ("Игра престолов", "Аббатство Даунтон"), Рассел Брэнд ("В пролете", "Одноклассницы"), а также закенселенный Арми Хаммер ("Назови меня своим именем", "Агенты А.Н.К.Л.").

Единственный вернувшийся из "Убийства в "Восточном экспрессе" персонаж, помимо самого Пуаро – раздолбай месье Бук в исполнении Тома Бейтмана, он же хороший друг детектива. Пожалуй, это один из самых приятных персонажей в этой истории.

В целом можно сказать, что все актеры отлично справились со своими задачами. Причем, на скромный взгляд автора обзора, особенно оживляли сюжет героини в возрасте постарше. Что циничная мать Бука Эвфимия (Аннет Беннинг), регулярно сыплющаа колкими фразами, что борец за права рабочего класса Дженнифер Сондерс (Мэри Ван Скайлер) со своей "не просто компаньонкой" миссий Бауэрс (Дон Френч), и, наконец, темнокожая блюз-исполнительница Саломея Оттерборн (Софи Оконедо), перед которой не устоял сам Пуаро!

О режиссере

Режиссером "Смерти на Ниле" стал вездесущий Кеннет Брана, который также работал и над предыдущим фильмом. У Браны, который успевает и в топовых фильмах сниматься ("Тенет", "Дюнкерк"), и активно режиссировать – довольно обширная фильмография.

Есть у него картины, претендующие на свое место в киноистории, как, например, дебютный "Генрих V", принесший ему сразу две номинации на "Оскар" в 1990 году – за главную мужскую роль и режиссуру, или "Белфаст" 2021 года, получивший семь номинаций на предстоящем "Оскаре" и множество других престижных наград. Есть кассово успешные фильмы для массового зрителя, как, например, первый "Тор" в рамках киновселенной Marvel, очередная "Золушка" (но не та, что с ЛГБТ-феей) или боевик "Джек Райан: Теория хаоса".

Как видим, Брана – режиссер опытный и хорошо чувствующий зрителя, а еще умеющий сделать красивую картинку. Он построил успешную карьеры на экранизациях, при этом стараясь привнести в них что-то свое. Так получилось и со "Смертью на Ниле".

Что удалось, а что не очень

Картинка и атмосфера, безусловно, являются одними из главных плюсов фильма. Брана со своей командой продел отличную работу, чтобы передать всю эту роскошь и развращенность, присущие богатеям-колонизаторам. Они танцуют, пьют и придаются прочим порокам, иногда уж слишком смело, всячески показывая, что белые господа чувствуют себя хозяевами жизни в любой точке мира, одновременно понимая, что лишиться этой жизни они могут в любой момент.

Порой в поведении и внешнем виде героев, конечно, проскакивали моменты, которые могут вызвать у зрителей определенный диссонанс, мол, ну не могло так быть в 30-х годах! (Еще как могло!) Да и это же так красиво! И оживляет хорошенько! А чего стоит блюз-музыка на грани раннего рока, с которой, правда, возможно все же чуточку поспешили.

Еще один момент – Брана явно решил чуточку очеловечить Эркюля Пуаро, от себя добавив несколько сцен, без которых фильм мог бы вполне обойтись, учитывая, что он и так имеет хронометраж больше двух часов. Да, сцены эти красивые, они показывают, что дотошному детективу ничто человеческое не чуждо, попутно немного раскрывая его личную историю. Однако, по факту, это никак не влияет на основное развитие сюжета.

Вердикт

"Смерть на Ниле" – вполне неплохое детективное кино в лучших традициях жанра. Это очень красивое кино с визуальной и музыкальной точки зрения, местами слишком театральное, но это ему совсем не вредит. Здесь немало интересных персонажей, при создании которых режиссер решил немного "поиграть" с первоисточником, и получилось это весьма неплохо. Да, какие-то моменты здесь неидеальны, но в целом фильм стоит того, чтоб сходить на него кино для хорошего настроения.

Общая оценка – 7 из 10

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Марина Григоренко