'Убежище': обзор нового экшна с Джейсоном Стэйтемом – кого он спасает на этот раз

УНИАН делится впечатлениями о новом боевике с культовым британцем, фильмы с которым уже давно превратились в отдельный жанр.

29 января 2026 года в украинский прокат выходит напряженный экшн "Убежище" (Shelter) с настоящей легендой жанра Джейсоном Стэйтемом в главной роли. Какой оказалась его очередная миссия по спасению, читайте в обзоре УНИАН.

Немного предыстории

Фильмы с британским актером Джейсоном Стэйтемом уже давно превратились в отдельный жанр. С детства он активно занимался различными видами спорта и даже был членом национальной сборной по прыжкам в воду. Впрочем, поскольку на жизнь этим зарабатывать не удавалось, юноша подался в мелкий криминал – торговал подделками парфюмерии и крадеными украшениями. Однако, к счастью, преступный мир не успел его окончательно захватить – вовремя подвернулось предложение сняться в рекламе джинсов в качестве модели. С того момента он начал получать предложения ролей в музыкальных видео и рекламе, хотя окончательно не оставлял нелегальную подработку.

Переломным для Стейтема стал 1998 год, когда он получил предложение от на тот момент малоизвестного режиссера Гая Ричи сыграть одну из главных ролей в криминальной черной комедии "Карты, деньги, два ствола" – последний настолько вдохновился пестрой биографией начинающего актера, что пригласил его к сотрудничеству. Так было положено начало успешной карьере обоих – и их многолетней дружбе.

После выхода второго фильма Ричи "Большой куш" в 2000 году Стейтем начал получать много предложений ролей в фильмах разного плана. Однако боевик "Перевозчик" 2002 года, ради которого актер заметно "прокачался", окончательно определил его дальнейший путь в большом кино.

С тех пор Стейтем снялся в огромном количестве боевиков, сделанных по одной схеме: бывший спецназовец с таинственным прошлым, на пенсии или в бегах, живет одинокой неприметной жизнью, пока кому-то из его знакомых или случайных прохожих не понадобится помощь. А дальше он в одиночку расправляется с вооруженными до зубов негодяями, демонстрируя на экране чудеса рукопашного боя и креативное применение подручных предметов. Конечно, были и исключения вроде "Шпионки" или "Гнева человеческого", где актер раскрывался несколько с другой стороны, но паттерн вырисовывался.

И хотя все эти фильмы имеют довольно простой сюжет и в целом похожи друг на друга (иногда кажется, что Стейтэм даже вещи не меняет), этот образ "трагического одинокого героя" с холодным, но харизматичным взглядом Стейтэма продолжает заманивать огромные аудитории в кинотеатры. И даже в свои нынешние 58 лет он поражает своей физической формой.

О чем фильм

На этот раз Стейтем играет таинственного мужчину по имени Майкл Мейсон, который последние 10 лет живет отшельником на отдаленном шотландском острове, следя за маяком, который уже давно не выполняет свои функции. Он никуда отсюда не выезжает, ни с кем не общается, кроме своего безымянного песика, а только играет в шахматы сам с собой и балует себя горячительными напитками. О нем известно немного, но можно догадаться, что он в прошлом был военным. Раз в неделю его бывший побратим вместе со своей племянницей-подростком Джесси привозят ему провиант (в первую очередь алкоголь), однако он всячески отвергает попытки девочки завязать с ним разговор.

Но вдруг во время шторма лодка с провизией тонет – и Майкл без колебаний бросается спасать девочку. Однако тем самым он раскрывает себя, и целые элитные отряды устраивают на него охоту. Оказывается, что когда-то он был одним из лучших спецназовцев в британской разведке, однако стал личным врагом ее главы, отказавшись выполнять преступный приказ. Поэтому теперь его бывший босс готов на все, чтобы наказать Мейсона за предательство.

Девочка тоже попадает под удар, оказавшись не в том месте не в то время, поэтому теперь наш герой должен спасать не только себя, но и ее. Попутно новая знакомая растапливает его озлобленное сердце – и в какой-то степени спасает его самого. Ведь, хотя на первый взгляд Майкл Мейсон может казаться крепким орешком и безжалостным убийцей, на самом деле он "хороший парень" – он даже серьезно не калечит полицейских, которые пытаются его арестовать, не догадываясь, с кем они на самом деле имеют дело.

Кто еще сыграл в фильме

Кроме самого Стейтема, во второстепенных ролях в фильме сыграли такие уважаемые британские звезды, как Билл Найи ("Реальная любовь", "Другой мир", "Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца") и Наоми Аки ("Моргни дважды", "Прости, детка", "Микки-17").

В то же время роль Джесси убедительно исполнила молодая ирландская актриса Боди Рэй Бретнах, которая также уже успела засветиться в одном из самых высоко оцененных фильмов прошлого года – "Гамнете" Хлои Джао.

О режиссере

Снял ленту американский режиссер и бывший каскадер Рик Роман Во, который в основном работает именно над экшн-фильмами (в принципе, это и неудивительно – сейчас многие боевики снимают именно бывшие каскадеры).

В частности, в его фильмографии есть сразу несколько боевиков с Джерардом Батлером, в том числе "Падение ангела", "Миссия Кандагар" и франшиза "Гренландия".

Также он снял фильмы "Стукач" с Дуэйном "Скалой" Джонсоном и "Выстрел в бездну" с Николаем Костер-Валдау.

Реакция на фильм

На данный момент на Rotten Tomatoes у фильма 75% одобрения от критиков, тогда как на Metacritic киноэксперты оценили его в 52 из 100 баллов, что соответствует характеристике "смешанные или средние отзывы".

Наш вердикт

"Убежище" по факту не несет ничего нового зрителям – все тот же Стейтэм, но на этот раз в зимней куртке. И, тем не менее, это качественный продукт для ценителей жанра (то есть фильмов со Стейтэмом).

Здесь вам и зрелищные погони на авто, и яркие драки, и даже немного драматической игры! При этом фильм не переходит ту тонкую грань, когда события на экране начинают казаться абсурдными, как, например, это регулярно происходит в том же "Форсаже".

В общем, "Убежище" – это хороший вариант для вечернего похода в кинотеатр, чтобы немного развеяться и развлечься.

Общая оценка – 6,5 из 10 баллов.

