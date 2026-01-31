'На помощь!': обзор запутанного хоррора о выживании с Рэйчел МакАдамс – он точно вас удивит

УНИАН делится впечатлениями о новом фильме от режиссера "Человека-паука" Сэма Рэйми.

29 января 2026 года в украинский прокат вышел запутанный триллер-хоррор о выживании с элементами черной комедии "На помощь!" (Send Help), главной звездой которого стала опытная канадская актриса Рэйчел МакАдамс. Какой оказалась новая работа от режиссера "Человека-паука" Сэма Рэйми, читайте в обзоре УНИАН.

О чем фильм

Главная героиня фильма – талантливый специалист из отдела стратегии и планирования крупной компании Линда Лидл. Она блестяще выполняет всю работу – за себя и за других, однако долгожданного обещанного много лет назад повышения до сих пор нет. При этом Линда никак не может вписаться в коллектив – ее юмор и увлечения непонятны для большинства коллег, она несколько старомодно одевается, а еще ее сразу же не взлюбил новый босс Брэдли Престон, который только что унаследовал компанию от своего умершего отца.

Вместе со своими дружбанами-коллегами он откровенно издевается над Линдой. Последней каплей становится момент, когда Брэдли назначает на обещанную отцом Линде должность своего лучшего друга Донована, который нередко присваивает себе проекты главной героини. Более того, он хочет вообще ее уволить, однако его все же убеждают, что без нее компания не сможет функционировать.

И тогда у Брэдли возникает гениальная идея – взять Линду в командировку в Бангкок, где компания должна заключить важную сделку. Здесь у него два варианта – либо уволить ее в случае провала, либо оставить в Таиланде в случае успеха. Впрочем, долететь до места назначения их частному самолету не суждено – он попадает в шторм где-то над Сиамским заливом, и все, кроме Линды и Брэдли, гибнут в авиакатастрофе.

И здесь то, над чем подшучивали коллеги Линды, становится ее преимуществом. Активная туристка и фанатка шоу о выживании, она знает все о том, как освоиться на необитаемом острове – добыть огонь из ничего, обустроить временное укрытие, собрать пресную воду, поймать рыбу и даже поохотиться на дикого кабана. Зато избалованный Брэдли, да еще и с травмированной ногой, оказывается совершенно беспомощным.

Тем не менее, сначала Линда искренне пытается ему помочь, несмотря на то, что он до сих пор ведет себя как настоящий мудак. Далее их пребывание на острове превращается в жестокую и коварную игру в "кошки-мышки" с кучей неожиданных поворотов, ведь постепенно становится понятно, что Линда не спешит покидать остров, тогда как Брэдли готов на все, чтобы поскорее отсюда выбраться.

Блестящий актерский дуэт

Главной звездой в фильме стала опытная канадская актриса Рэйчел МакАдамс. С начала нулевых она сыграла множество разноплановых ролей – от подростковых комедий "Цыпочка" и "Дряные девчонки" до ванильных мелодрам о любви на всю жизнь "Дневник памяти" и "Жена путешественника во времени". Были в ее фильмографии и более серьезные роли, такие как "Опасный" и "В центре внимания", и блокбастер-франшизы "Шерлок Холмс" и "Доктор Стрэндж", и даже второй сезон "Настоящего детектива".

Роль Линды Лидл – это нечто иное, чего еще не было в карьере МакАдамс. И когда смотришь на нее в этой роли, даже не представляешь, кто еще мог бы так блестяще с ней справиться. Здесь весь спектр эмоций – от отчаяния до ярости, от сочувствия до ненависти.

Партнером МакАдамс на съемочной площадке, то есть острове, стал американский актер Дилан О'Брайен, наиболее известный по франшизе "Бегущий в лабиринте" и сериалу "Волчонок". В целом, это был достойный дуэт.

О режиссере

Снял ленту американский режиссер Сэм Рэйми, широкой аудитории наиболее известный по франшизе "Человек-паук" – той, что с Тоби Магуайром.

Впрочем, на самом деле он больше всего прославился как режиссер фильмов ужасов – его "Зловещие мертвецы" 1981 года давно стали культовой классикой.

Кроме того, он снял такие известные фильмы, как фантастический триллер "Человек тьмы", хоррор "Затащи меня в ад" и супергеройский хоррор "Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия".

В целом, Рэйми умеет держать публику в напряжении – и "На помощь!" стал для него великолепным возвращением к хоррору.

Реакция на фильм

На данный момент оценка фильма на IMDb составляет 7,2 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes у него 93% одобрения от критиков с отметкой "Сертифицированная свежесть" и 89% от зрителей. В то же время на Metacritic киноэксперты оценили его в 76 из 100 баллов, а широкая аудитория – в 6,8 из 10 баллов, что в обоих случаях соответствует характеристике "в целом положительные отзывы".

"Мастерски используя склонность режиссера Сэма Рэйми к дьявольскому хаосу, фильм "На помощь!" не нуждается в дополнительных источниках для создания острых моментов благодаря блестящей игре Рэйчел МакАдамс и Дилана О'Брайена, а также невероятно умному сценарию", – звучит консенсус критиков на Rotten Tomatoes.

Наш вердикт

"На помощь!" – это настоящая темная лошадка января в кинотеатрах, ведь он дает зрителям гораздо больше, чем от него ожидаешь. Это хитрый, запутанный и одновременно умный сюжет, который держит в напряжении до последнего кадра – и до самого конца зрители колеблются, на чью сторону встать.

Добавьте к этому мастерскую актерскую игру, зрелищные пейзажи и великолепный саундтрек – и хороший вечер в кино вам гарантирован.

Общая оценка – 7,5 из 10 баллов.

О других новинках этой недели в кинотеатрах читайте в нашем отдельном обзоре. Также вы можете ознакомиться с подборкой лучших сериалов января и февраля 2026 года.

