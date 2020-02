Представлен дебютный трейлер биографического фильма об ученой Марии Кюри

Премьера картины запланирована на 20 марта 2020 года

В сети появился дебютный трейлер байопика Radioactive ("Радиоактивная", "Опасный элемент").

Картина оасскажет о жизни и исследованиях Марии Склодовской-Кюри - ученой, обладательнице Нобелевских премий по физике и по химии, которая является первой женщиной нобелевским лауреатом в истории и первым дважды нобелевским лауреатом в истории.

В основе сюжета лежит графический роман Лорена Реднисса "Radioactive: Marie and Pierre Curie: A Tale of Love and Fallout", повествующий о том, как Мария Кюри открыла радий и полоний.

Главную роль исполнила Розамунд Пайк ("Исчезнувшая"), а режиссером выступил Маржан Сатрапи.

Премьера фильма запланирована на 20 марта 2020 года.