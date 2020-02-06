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Кармель Ланиадо сыграет нового персонажа во втором сезоне "Ведьмака"

10:05, 06 февраля 2020
Кино и музыка
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Премьера "Ведьмака" состоялась в декабре 2019 года \ twitter.com/witchernetflix

Во втором сезоне сериала "Ведьмак", который стал самой успешной премьерой на Netflix, сыграет актриса Кармель Ланиадо (снималась в новом "Докторе Дулиттле" с Робертом Дауни-мл.) .

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Ей досталась роль нового для франшизы персонажа - Ланиадо сыграет девочку по имени Вайолет. В описании сказано, что "она игрива и капризна, но за этим скрывается ум и склонность к садизму". Вайолет появится как минимум в трех эпизодах нового сезона, сообщает 112.ua со ссылкой на Deadline. 

В произведениях Анджея Сапковского и компьютерных играх такой героини не существует. 

Премьера "Ведьмака" состоялась в декабре 2019 года. Съемки второго сезона стартуют уже в феврале. Второй сезон "Ведьмака" выйдет в 2021 году. Создательница сериала, сценаристка Лорен Хиссрич, планирует снять всего семь сезонов.

Также сообщалось, что во втором сезоне сериала "Ведьмак" заменят постановщика боевых сцен.

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Теги: #фильм#актриса#Ведьмак