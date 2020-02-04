Оскар-2020: основные претенденты на главную кинопремию года (видео)
В ночь с 9 на 10 февраля в Лос-Анджелесе в театре Dolby состоится вручение премии Оскар. Уже второй год подряд главное кинособытие года пройдет без ведущего.
Изменений претерпело и меню мероприятия: без мяса и рыбы. Также гости и номинанты 92-ой церемонии не увидят на столах пластиковых бутылок.
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Фильм "Джокер" стал лидером по числу номинаций на Оскар - у него их целых 11.
За кинопремию в категории "Лучший фильм" поборются 9 картин.
"Ford против Ferrari"
Жанр: драма, биографический фильм.
О чем: Фильм рассказывает реальную историю противостояния автоконцернов Форда и Феррари в знаменитой гонке Ле-Манн в 1966 году. Морально отстававшая империя Ford бросает вызов непобедимым на гонках Ferrari. Ключевую роль в этой борьбе сыграют автомобильные гении и старинные друзья, конструктор Кэрролл Шелби и гонщик Кен Майлз.
"Ирландец"
Жанр: драма, биография.
О чем: Фрэнк Ширан по прозвищу Ирландец, рассказывает о том, как он работал киллером на итало-американскую мафию и о своей возможной причастности к убийству бывшего лидера профсоюзов Джимми Хоффа в 1975 году.
"1917"
Жанр: военная драма.
О чем: История одного дня из жизни двух молодых британских солдат-новобранцев, которые впервые попадают на фронт во время Первой мировой войны.
"Джокер"
Жанр: триллер, драма, криминал.
О чем: История становления знаменитого злодея из Готэма. Неудачник клоун Артур Влек однажды перестает бороться со своим безумием и жестоко смеется над всем ненавистным городом.
"Однажды... в Голливуде"
Жанр: комедия-драма.
О чем: Лос-Анджелес, конец 1960-х. Голливудский актер Рик Далтон, бывшая звезда сериала-вестерна 1950-х годов Закон охоты, после беседы с продюсером Марвином Шварцем жалуется своему лучшему другу и бывшему дублеру Клиффу Буту, что его карьера закончена и теперь ему остается сниматься в телевизионных сериалах.
"Паразиты"
Жанр: комедия, драма, триллер.
О чем: Семья обманом и хитростью устраивается на работу в дом богачей. Скрывая родство друг с другом, ловкие мошенники пользуются щедротами своих обманутых работодателей. Разумеется, без их ведома.
"Кролик Джоджо"
Жанр: комедийная драма.
О чем: Германия времен Второй мировой войны. Десятилетний мальчик Джоджо мечтает стать образцовым солдатом. Он поступает в молодежную организацию гитлерюгенд, где терпит сплошные неудачи и вызывает насмешки сверстников. Единственное утешение Джоджо - его воображаемый друг, в котором сочетаются черты покойного отца и кумира-фюрера. Проблемы героя приумножаются, когда он узнает, что его мать скрывает в доме еврейскую девочку.
"Маленькие женщины"
Жанр: драма.
О чем: История взросления и взаимоотношений четырех непохожих сестер, которые живут в США во второй половине XIX века. Элегантная красавица Маргарет, озорная непоседа Джозефина, добросердечная тихоня Элизабет и маленькая Эми растут в семье бедного пастора Роберта Марча. Девушки вместе справляются с первыми взрослыми проблемами, поддерживают старших, влюбляются и ищут свой путь в жизни.
"Брачная история"
Жанр: трагикомедия.
О чем: Семейная пара, театральный режиссер Чарли и актриса Николь решили мирно разойтись. Но бракоразводный процесс осложняется из-за вопроса опеки над их маленьким сыном, адвокатских интриг и старых взаимных обид.
За лучшую мужскую роль поборются 5 актеров.
Хоакин Феникс - "Джокер"
Леонардо Ди Каприо - "Однажды... в Голливуде"
Адам Драйвер - "Брачная история"
Джонатан Прайс - "Два Папы"
Антонио Бандерас - "Боль и слава"
На победу в номинации "Лучшая актриса" претендуют 5 актрис.
Синтия Ериво - "Гарриет"
Скарлетт Йоханссон - "Брачная история"
Рене Зеллвегер - "Джуди"
Сирша Ронан - "Маленькие женщины"
Шарлиз Терон - "Скандал"
Как сообщал УНИАН, после триумфа на "Грэмми" 18-летняя Билли Айлиш станет специальным гостем церемонии вручения кинопремии "Оскар".