Оскар-2020: основные претенденты на главную кинопремию года (видео)

Фильм "Джокер" стал лидером по числу номинаций на Оскар - у него их целых 11.

В ночь с 9 на 10 февраля в Лос-Анджелесе в театре Dolby состоится вручение премии Оскар. Уже второй год подряд главное кинособытие года пройдет без ведущего.

Изменений претерпело и меню мероприятия: без мяса и рыбы. Также гости и номинанты 92-ой церемонии не увидят на столах пластиковых бутылок.

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Фильм "Джокер" стал лидером по числу номинаций на Оскар - у него их целых 11.

За кинопремию в категории "Лучший фильм" поборются 9 картин.

"Ford против Ferrari"

Жанр: драма, биографический фильм.

О чем: Фильм рассказывает реальную историю противостояния автоконцернов Форда и Феррари в знаменитой гонке Ле-Манн в 1966 году. Морально отстававшая империя Ford бросает вызов непобедимым на гонках Ferrari. Ключевую роль в этой борьбе сыграют автомобильные гении и старинные друзья, конструктор Кэрролл Шелби и гонщик Кен Майлз.

"Ирландец"

Жанр: драма, биография.

О чем: Фрэнк Ширан по прозвищу Ирландец, рассказывает о том, как он работал киллером на итало-американскую мафию и о своей возможной причастности к убийству бывшего лидера профсоюзов Джимми Хоффа в 1975 году.

"1917"

Жанр: военная драма.

О чем: История одного дня из жизни двух молодых британских солдат-новобранцев, которые впервые попадают на фронт во время Первой мировой войны.

"Джокер"

Жанр: триллер, драма, криминал.

О чем: История становления знаменитого злодея из Готэма. Неудачник клоун Артур Влек однажды перестает бороться со своим безумием и жестоко смеется над всем ненавистным городом.

"Однажды... в Голливуде"

Жанр: комедия-драма.

О чем: Лос-Анджелес, конец 1960-х. Голливудский актер Рик Далтон, бывшая звезда сериала-вестерна 1950-х годов Закон охоты, после беседы с продюсером Марвином Шварцем жалуется своему лучшему другу и бывшему дублеру Клиффу Буту, что его карьера закончена и теперь ему остается сниматься в телевизионных сериалах.

"Паразиты"

Жанр: комедия, драма, триллер.

О чем: Семья обманом и хитростью устраивается на работу в дом богачей. Скрывая родство друг с другом, ловкие мошенники пользуются щедротами своих обманутых работодателей. Разумеется, без их ведома.

"Кролик Джоджо"

Жанр: комедийная драма.

О чем: Германия времен Второй мировой войны. Десятилетний мальчик Джоджо мечтает стать образцовым солдатом. Он поступает в молодежную организацию гитлерюгенд, где терпит сплошные неудачи и вызывает насмешки сверстников. Единственное утешение Джоджо - его воображаемый друг, в котором сочетаются черты покойного отца и кумира-фюрера. Проблемы героя приумножаются, когда он узнает, что его мать скрывает в доме еврейскую девочку.

"Маленькие женщины"

Жанр: драма.

О чем: История взросления и взаимоотношений четырех непохожих сестер, которые живут в США во второй половине XIX века. Элегантная красавица Маргарет, озорная непоседа Джозефина, добросердечная тихоня Элизабет и маленькая Эми растут в семье бедного пастора Роберта Марча. Девушки вместе справляются с первыми взрослыми проблемами, поддерживают старших, влюбляются и ищут свой путь в жизни.

"Брачная история"

Жанр: трагикомедия.

О чем: Семейная пара, театральный режиссер Чарли и актриса Николь решили мирно разойтись. Но бракоразводный процесс осложняется из-за вопроса опеки над их маленьким сыном, адвокатских интриг и старых взаимных обид.

За лучшую мужскую роль поборются 5 актеров.

Хоакин Феникс - "Джокер"

Леонардо Ди Каприо - "Однажды... в Голливуде"

Адам Драйвер - "Брачная история"

Джонатан Прайс - "Два Папы"

Антонио Бандерас - "Боль и слава"

На победу в номинации "Лучшая актриса" претендуют 5 актрис.

Синтия Ериво - "Гарриет"

Скарлетт Йоханссон - "Брачная история"

Рене Зеллвегер - "Джуди"

Сирша Ронан - "Маленькие женщины"

Шарлиз Терон - "Скандал"

Как сообщал УНИАН, после триумфа на "Грэмми" 18-летняя Билли Айлиш станет специальным гостем церемонии вручения кинопремии "Оскар".