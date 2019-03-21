На проспекте Свободы реконструируют здание под отделение скорой медицинской помощи – КГГА

Средства на проведение работ предусмотрены в Программе экономического и социального развития г. Киева на 2018-2020 годы.

Здание на проспекте Свободы, 22-А реконструируют под отделение экстренной (скорой) медицинской помощи № 7 в Подольском районе.

«Это позволит создать надлежащие условия для качественного предоставления медицинских услуг и повысит комфортность посещения учреждения здравоохранения. Согласно подписанному распоряжению, работы планируется выполнить в 2019 и 2020 годах», – отметил заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Вячеслав Непоп.

Заказчиком работ определено КП «Инженерный центр», которому поручено в установленном порядке получить исходные данные для проектирования, определить генеральные проектную и подрядную строительные организации для выполнения работ. Также коммунальное предприятие должно в 2019 году разработать проектную документацию, провести ее экспертизу и утверждение.

Во время заключения договора подряда на выполнение работ, заказчик должен предусмотреть условия по предоставлению подрядной строительной организацией гарантии качества выполненных работ и установить гарантийный срок эксплуатации не менее 10 лет. Также в договорах предусматривают безусловное возвращение средств, в случае обнаружения контролирующими органами завышения объемов и стоимости выполнения работ, в сумме завышения.

Следует отметить, что в настоящее время отделение экстренной (скорой) медицинской помощи № 7 размещено в КНП «Центр первичной медико-санитарной помощи № 2 Подольского района». Производственные площади, которые арендует отделения экстренной (скорой) медицинской помощи № 7 не обеспечивают технологических и санитарно-гигиенических требований к отделение. Имеющиеся площади не позволяют создать необходимую материально-техническую базу отделения и разместить достаточное количество бригад экстренной (скорой) медицинской помощи, что негативно влияет на качество и оперативность оказания экстренной медицинской помощи больным и пострадавшим в Подольском районе. Киева.

Здание на проспекте Свободы, 22-А построено в 1964 году, капитальный ремонт которого в течение всего периода эксплуатации не проводился. Сегодня состояние помещений и фасада здания неудовлетворительное, все внутренние инженерные сети требуют замены, также помещения требуют перепланировки, замены всех окон и дверей.

Вместе с тем, в рамках работ планируется достроить помещения гаража для хранения автомобилей скорой медицинской помощи.

Средства на проведение работ предусмотрены в Программе экономического и социального развития г. Киева на 2018-2020 годы.