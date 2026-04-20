Погиб известный украинский музыкант во время теракта в Киеве

Коллега Игоря до сих пор не может поверить в эту тяжелую утрату.

Украинский музыкант и участник группы "Друге Сонце" Игорь Савченко погиб в результате теракта в Киеве, произошедшего 18 апреля.

Трагическую новость сообщила вокалистка группы Марина в Facebook.

"Во время теракта погиб Игорь Савченко. Мой друг, музыкант нашей группы "Друге Сонце". Я пока не могу в это поверить. Что уже тебя, Игорь, не услышу, что позвоню, а там тишина. Игорь, ты был настоящим другом, настоящим рокером, ты никогда не сдавался, ты всегда был рядом, когда весь мир был против. Ты был опорой для всех. Молодой душой, невероятный. Ты так любил эту жизнь. Свою семью, а музыкой ты жил, горел, чувствовал, что ты настоящий, когда играешь", – написала женщина.

По словам Марины, они были знакомы с Игорем еще с 2010 года. У покойного музыканта остались жена и дочь.

К слову, группа "Друге Сонце" была создана в 2009 году. Коллектив исполнял музыку в стиле фолк-рока и инди.

Что известно о теракте в Киеве 18 апреля

В одном из столичных районов мужчина с автоматом открыл стрельбу по прохожим, в результате чего есть погибшие и раненые. После этого преступник, которым оказался некий Дмитрий Васильченков (уроженец Москвы 1968 года рождения, имевший украинское гражданство и ранее проживавший в Бахмуте, а затем в Киеве), скрылся в супермаркете и удерживал людей в заложниках. Позже спецподразделение КОРД его ликвидировало.

Напомним, ранее стало известно о гибели известного украинского режиссера Игоря Малахова на фронте.

