Теракт в Киеве: количество жертв стрелка возросло

Мэр Киева отмечает, что в больнице находятся семь раненых, среди которых есть ребенок.

В столичной больнице скончался мужчина, раненный стрелком в Голосеевском районе в субботу, 18 апреля. Об этом в Telegram сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"Пострадавший находился в крайне тяжелом состоянии. Врачи боролись за его жизнь, но спасти его, к сожалению, не удалось", - написал он.

По его словам, сейчас в больницах столицы находятся 7 из раненных в Голосеевском районе, из них – один ребенок. "Из взрослых четверо пострадавших находятся в реанимации. Двое – в отделении политравмы", – добавил Кличко. При этом он отметил, что всем пострадавшим врачи оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

Мэр Киева напомнил, что в целом в результате стрельбы в Голосеевском районе уже семь погибших.

В Facebook Марина Юревич сообщила вчера, 19 апреля, что среди жертв теракта погиб ее друг Игорь Савченко, музыкант группы "Другое Солнце".

"Ты так любил эту жизнь. Свою семью, Таняшу, дочку Анюту. А музыкой ты жил, горел, чувствовал, что ты настоящий, когда играешь. Мы часто спорили с тобой, но мы всегда были настоящей командой", - написала она.

Как сообщал УНИАН, в субботу, 18 апреля, мужчина с автоматом открыл стрельбу по людям в районе Демеевка в Киеве. На опубликованных в сети видео было видно, как он шел по улице и расстреливал прохожих.

Позже мужчина зашел в супермаркет. Полиция пыталась убедить его покинуть здание и сложить оружие.

Перед стрельбой мужчина поджог свою квартиру в этом же районе.

Стрелком оказался уроженец Москвы Васильченков Дмитрий Васильевич. Отмечается, что он проживал в Бахмуте Донецкой области, а позже переехал в Голосеевский район Киева.

Спецназовцы КОРДа ликвидировали киевского стрелка во время штурма супермаркета в Голосеевском районе, где он укрылся.

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко сказал, что спецназовцы провели штурм магазина, где находился злоумышленник. Тот взял людей в заложники и стрелял в полицейского во время задержания. Перед этим с ним пытались связаться переговорщики.

Вас также могут заинтересовать новости: