За действия во время теракта в Киеве двум полицейским сообщили о подозрении, - генпрокурор

За действия во время теракта в Киеве двум полицейским было сообщено о подозрении, досудебное расследование продолжается. Как сообщил генеральный прокурор Руслан Кравченко в своем Telegram-канале, он провел совещание с прокурорами и просмотрел видеоматериалы с места событий.

Он отметил, что экипаж патрульных прибыл на вызов о стрельбе. На месте они увидели раненых: ребенка, мужчину и женщину, которые нуждались в неотложной помощи. Рядом были и другие люди, в частности, еще один ребенок.

"Мальчик с огнестрельным ранением просит правоохранителей не спасать его, а помочь отцу. Это проявление невероятного мужества ребенка", – написал Кравченко.

Вместо этого, добавил он, патрульный экипаж, имея при себе табельное огнестрельное оружие и все законные основания для его применения, "фактически убегает с места происшествия".

"Из-за бездействия сотрудников полиции вооруженный мужчина продолжил беспрепятственно двигаться по улице и стрелять в беззащитных прохожих", – подчеркнул генпрокурор.

Так, с 16:35 до 18:00 18 апреля в Киеве было убито шесть человек. Сегодня, 20 апреля, в больнице от полученных ранений скончался еще один мужчина, он стал седьмой жертвой теракта.

Кравченко заявил, что было собрано достаточно доказательств для предъявления подозрения двум сотрудникам Управления патрульной полиции в городе Киеве из-за их действий во время террористического акта. Им инкриминируется служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия, по ч. 3 ст. 367 Уголовного кодекса Украины.

Что известно о полицейских, сбежавших с места стрельбы

Как сообщал УНИАН, двое патрульных полицейских, сбежавших с места стрельбы в Киеве 18 апреля, – это новичок, недавно поступивший в полицию, и опытный офицер с более чем 10-летним стажем.

Один из этих двух патрульных – офицер, работающий с 2024 года. С ним "в усилении" была коллега, работающая в полиции с 2015 года.

По словам бывшего главы патрульной полиции Евгения Жукова, который после этих событий подал в отставку, полицейские не успели сориентироваться, когда начались выстрелы.

