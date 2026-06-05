В Киеве в почтовом терминале взорвалась посылка: есть погибший и раненые

В настоящее время правоохранительные органы выясняют все обстоятельства.

На почтовом терминале в Оболонском районе Киева взорвалась одна из посылок. Об этом сообщили в Национальной полиции города Киева.

Взрыв произошел утром, 5 июня, на территории сортировочного центра во время досмотра одной из посылок. В результате инцидента погиб один человек, а именно - 59-летний мужчина. Еще два человека в возрасте 37 и 41 года получили травмы.

"На месте работают следственно-оперативная группа, взрывотехники столичной полиции, спасатели ГСЧС и медики. Правоохранители устанавливают все обстоятельства", - добавили в Нацполиции.

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Взрывы на почте: важные новости

Напомним, в последнее время РФ усилила удары по почтовым зданиям Украины. В частности, в ночь на 3 мая российские оккупанты атаковали инновационный терминал "Новой почты" в городе Днепр. Во время удара сотрудники компании находились в укрытиях, поэтому не пострадали, отметили в компании.

Кроме того, 27 мая захватчики нанесли удар по Одессе. В результате атаки, в частности, было повреждено отделение "Новой почты" в городе.

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