Россия атаковала Одессу десятками дронов: произошло попадание в жилые дома, есть раненые

В ночь на 18 мая оккупационная армия РФ атаковала Одессу десятками ударных дронов, произошло попадание в жилые дома, по предварительным данным пострадали два человека, в том числе – ребенок. Как передает корреспондент УНИАН, воздушная тревога была объявлена около часа ночи.

Мониторинговые каналы сообщили, что на Одессу и Одесскую область надвигаются десятки российских дронов. Вскоре в Одессе начались взрывы, вспыхнули пожары, "Шахеды" фиксировались в разных районах.

Впоследствии начальник Одесской МВА Сергей Лысак сообщил, что в результате ночной атаки вражескими дронами в Одессе повреждены жилые дома. По предварительным данным, известно о двух пострадавших. Это 11-летний мальчик и 59-летний мужчина, им оказывается вся необходимая медицинская помощь, отметил Лысак.

"Кроме жилых домов, повреждения получили здания лицея и детского сада. На местах уже разворачиваются оперативные штабы для помощи одесситам. Все экстренные и коммунальные службы работают над ликвидацией последствий", – заявил чиновник.

По словам очевидцев, в городе в результате ударов вспыхнули пожары, в частности загорелся жилой дом.

Как писал УНИАН, в ночь на 16 мая РФ нанесла массированный удар дронами по югу Одесской области, в частности по городу Измаил. Пострадала жилая и портовая инфраструктура.

Произошло попадание БПЛА в пятиэтажный жилой дом, повреждены фасад и остекление, загорелись балконы и автомагазин на первом этаже. Также поврежден одноэтажный жилой дом. Пострадали два человека.

Кроме того, в результате ударов произошло повреждение воздушных линий, что привело к отключению электроэнергии в 39 населенных пунктах Измаильского района – без электроэнергии остались 22 662 абонента.

