В сети скандал из-за палаток в киевском метро: в КГВА ответили, будут ли их запрещать

В соцсетях разгорелась дискуссия о том, целесообразно ли разрешать установку палаток во время воздушной тревоги или все же запретить это, чтобы всем хватило места.

Вопрос о запрете использования в метрополитене палаток во время ночной воздушной тревоги сложный, но он требует обсуждения и решения. Об этом в эфире "Ранок.Live" сказала пресс-секретарь Киевской городской военной администрации Екатерина Поп.

Она высказалась по поводу дискуссий в социальных сетях о размещении палаток людьми на станциях метрополитена во время воздушной тревоги. В частности, в ночь на 2 июня Россия снова массированно атаковала Киев с воздуха, и люди спускались в метро, которое является достаточно безопасным укрытием. Многие люди написали, что из-за установленных палатками некоторых киевлян другим людям приходится стоять.

Поп отметила, что работники метрополитена работают ночью, помогая людям разместиться, пытаются пропускать всех.

"Что касается вместимости, то метрополитен – это транспортная критическая инфраструктура, поэтому нам трудно говорить об увеличении вместимости метрополитена. Но, учитывая потребность, целесообразно пообщаться с руководством Киевского метрополитена относительно ситуации размещения или об определенных ограничениях для комфорта всех людей, которые приходят в метро во время воздушной тревоги", – сказала она.

По ее словам, вопрос запрета использования палаток в метрополитене можно обсудить, в том числе и на общественных слушаниях и в Общественном совете города Киева.

Она не исключила, что может быть принято решение о запрете использования палаток, но в то же время не подтвердила, что такое решение готовится.

"Вопрос сложный, но учитывая людей, которые находятся в укрытиях, нужно максимально вести себя толерантно, чтобы больше людей смогли найти себе место во время воздушной тревоги и быть в безопасности", – сказала Поп.

Обсуждение в соцсетях

В соцсети Threads часть людей пишет, что нецелесообразно приносить палатки в метро во время воздушной тревоги, потому что они занимают много места, но другая часть считает, что люди должны чувствовать комфорт, поэтому поддерживают их установку.

В частности, пользовательница с ником ulechka.aa отметила, что хотя палатки это очень удобно, но если она занимает полметра, то это "уже не круто". Она рассказала, что с парнем и подругами пришли в метро из-за угрозы обстрелов этой ночью, но не нашли ни одного места, не мешающего проходу. Она отмечает, что когда им удалось втиснуться возле палатки и подруги легли, потому что сидеть столько времени очень тяжело, то услышали из палатки рядом:

"Девочки, может, еще к нам в палатку залезете, на меня здесь ляжете? Сколько можно пихаться. Нас здесь трое, места мало".

По ее словам, они ответили, что метро – это не 5-звездочный отель и всем нужно сохранить жизнь во время тревоги.

В комментариях пользовательница с ником lillamyjun отметила, что, вероятно, "люди с палатками в метро – это те самые люди, которые паркуют машины на съездах и пешеходных переходах".

Особенности ночного удара по Украине

Как сообщал УНИАН, начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил в эфире канала "Суспільне", что россияне в ночь с 1 на 2 июня нанесли серьезные удары по нескольким областям Украины, но основной удар был сосредоточен на Киеве.

Он отметил, что удар был похож на тот, который был 24 мая. Враг применил около 700 средств, в частности, много ракет.

Он добавил, что было очень много баллистики – 33 классические баллистические ракеты "Искандер-М", и в две волны враг нанес удары "Цирконами". При этом он напомнил, что "Циркон" – это противокорабельная ракета, но атакует она как баллистика.

По его словам, особенность применения "Цирконов" заключалась в том, что противник применил 8 таких ракет.

