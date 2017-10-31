В Кривом Роге на машину и линию электропередач упало дерево (фото)
17:02, 31 октября 2017Происшествия
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Высокий тополь обвалился на припаркованную машину и упал прямо перед домом.
Утром 31 октября в Покровском районе Кривого Рога рухнуло дерево. Растение обвалилось на легковой автомобиль и провода. Никто из людей не пострадал. Об этом сообщает "1 Городской".
Высокий тополь обвалился на припаркованную машину, и упал прямо перед домом. В этот момент хозяева находились внутри жилища. Дерево также повредило линию электропередач.
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Ранее сообщалось, что в центре Одессы рухнувшее на дорогу дерево повредило 4 автомобиля.
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