В Кривом Роге на машину и линию электропередач упало дерево (фото)

Утром 31 октября в Покровском районе Кривого Рога рухнуло дерево. Растение обвалилось на легковой автомобиль и провода. Никто из людей не пострадал. Об этом сообщает "1 Городской".

Высокий тополь обвалился на припаркованную машину, и упал прямо перед домом. В этот момент хозяева находились внутри жилища. Дерево также повредило линию электропередач.

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Ранее сообщалось, что в центре Одессы рухнувшее на дорогу дерево повредило 4 автомобиля.