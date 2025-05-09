В Кремле считают, что у Трампа начинают понимать российские требования относительно Украины

США начинают понимать позицию России по ключевым вопросам, включая войну против Украины. Однако у Кремля остаются некоторые вопросы.

Такое заявление сделал помощник Кремля и бывший посол России в США Юрий Ушаков. "Очевидно, что есть понимание того, чего мы пытаемся достичь в результате этой ситуации", - сказал он, пишет Reuters.

"И в какой-то степени наши требования, наши мысли, наши предложения принимаются во внимание. Не все из них. Но процесс идет", - добавил экс-посол РФ в США.

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Ушаков указал на потепление отношений с Вашингтоном и заявил, что президент США Дональд Трамп смягчил позицию предыдущей администрации президента Джо Байдена в отношении РФ, особенно в отношении российского вторжения в Украину.

"Некоторые комментарии официальных лиц США, таких как спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф, иногда, казалось, повторяют кремлевские нарративы", - написало издание.

Правда Ушаков признал, что каждая сторона, вероятно, не совсем довольна тем, что говорит другая.

"Да, мы, вероятно, разочаровали их в том или ином. Они также разочаровали нас. Возможно, больше, чем мы разочаровали их", - сказал Ушаков.

Требования РФ по Украине

Российский диктатор Владимир Путин требует отдать ему четыре области Украины, также он хочет решить так называемые коренные причины конфликта, включая отказ даже от идеи вступления Украины в НАТО и "денацификацию" украинских лидеров.

Буквально вчера вечером вице-президент Джей Ди Вэнс заявил, что позиция США заключается в нежелании распада Украины.

"Мы хотим, чтобы Украина оставалась суверенным государством. Россия не может рассчитывать на то, что ей дадут территорию, которую она даже не завоевала. И это одна из вещей, которые они заложили в первоначальный мирный план", - сказал Вэнс.

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