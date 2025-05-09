Искать можно как по вертикали, так и по горизонтали.

Оптические иллюзии – это визуальные загадки, которые могут обмануть нас и наши глаза. Все из-за того, как наш мозг обрабатывает информацию.

Часто такие задачи создаются с помощью простых фигур, или же на изображении прячут какой-то предмет. Но иногда это нечто другое, как например новое задание от УНИАН, где нужно найти слово.

Итак, мы подготовили коллаж, на котором среди хаотично расположенных букв спрятано слово "небо". Его вам и нужно отыскать. К тому же сделать это надо всего за 7 секунд.

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Вы принимаете этот вызов? Тогда начинаем отсчет времени.

Но сначала, дадим вам небольшую подсказку. Вы можете искать спрятанное слово как по горизонтали, так и по вертикали, но не по диагонали.

Итак, время на поиск истекло. Удалось ли вам заметить слово "небо" за 7 секунд? Если да, у вас очень острое зрение.

Правильный ответ:

Больше интересных заданий от УНИАН

Для тех, кому нравится искать слова, предлагаем интересное задание. Вам нужно найти слово "слон", и сделать это необходимо всего за 7 секунд.

Также можете попробовать свои силы в более сложном задании. Вы увидите фотографию леса недалеко от села Бронька в Закарпатской области. Где-то среди деревьев мы спрятали белку, которую вам нужно отыскать за 6 секунд. Так что, вы в игре?

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