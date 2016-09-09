Минобороны опровергает сообщения СМИ о гибели двух десантников под Николаевом

Эту информацию уже прокомментировали в пресс-службе Минобороны.

"Управление по связям с общественностью Вооруженных Сил Украины официально сообщает, что указанная информация не соответствует действительности", - говорится в сообщении.

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Ранее местный сайт Преступности.НЕТ со ссылкой якобы на слова очевидцев сообщал, что в Николаеве во время отработки прыжков с парашютом погибли двое офицеров 79-й отдельной аэромобильной бригады, в которых во время десантирования не раскрылись парашюты.