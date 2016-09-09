Минобороны опровергает сообщения СМИ о гибели двух десантников под Николаевом
17:04, 09 сентября 2016Происшествия
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Сегодня появилось сообщение о якобы гибели двух военнослужащих 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВДВ при выполнении прыжков с парашютом под Николаевом.
Информация о якобы гибели двух десантников не соответствует действительности, заявили в МО / Преступности.НЕТ
Эту информацию уже прокомментировали в пресс-службе Минобороны.
"Управление по связям с общественностью Вооруженных Сил Украины официально сообщает, что указанная информация не соответствует действительности", - говорится в сообщении.
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Ранее местный сайт Преступности.НЕТ со ссылкой якобы на слова очевидцев сообщал, что в Николаеве во время отработки прыжков с парашютом погибли двое офицеров 79-й отдельной аэромобильной бригады, в которых во время десантирования не раскрылись парашюты.
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