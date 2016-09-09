СМИ: под Николаевом во время десантирования с вертолета погибли двое офицеров, командование опровергает

14:57, 09 сентября 2016
Происшествия
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В Николаеве во время отработки прыжков с парашютом погибли двое офицеров 79-ой отдельной аэромобильной бригады, у которых во время десантирования не раскрылись парашюты. 

паршют / Преступности.НЕТ

Об этом сообщает Преступности.НЕТ со ссылкой на слова очевидцев произошедшего. 

По словам собеседников издания, чрезвычайное происшествие произошло около 13:00 на терновском полигоне, расположенном вблизи Николаева. 

"Отрабатывалось десантирование с вертолетов с высоты 3 тыс. метров. У двоих опытных офицеров, которые неоднократно выполняли подобные прыжки, не раскрылись парашюты. Смерть наступила мгновенно", - рассказали очевидцы произошедшего из числа военнослужащих 79-ой отдельной аэромобильной бригады. 

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По предоставленной информации, оба офицера совершали прыжки с парашютами типа "крыло" (спортивные), которые более сложные в управлении, нежели стандартные парашюты типа "купол". 

Однако в командовании 79-ой отдельной десантно-штурмовой бригады ВДВ эту информацию опровергли.

"Да, учения были, но никаких погибших нет.  Все прыгнули, все нормально, все живы", - заявил  исполняющий обязанности командира 79-ки Юрий Сидоренко.

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