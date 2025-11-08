По мнению ветеринаров, коты месят лапами из-за определенного чувства.

Существует множество непонятных кошачьих поведений, которые любители этих пушистиков просто принимают, но не могут объяснить. Хотя мы, пожалуй, никогда не узнаем наверняка, почему коты месят лапами, но эксперты единодушно соглашаются относительно чувства, которое заставляет котов так делать, пишет Paradepets.

Оказалось, что если кот месит владельца лапками, это означает, что животное счастливо.

"Этому они учатся, когда еще котята. Это признак полного удовлетворения у кошки", - рассказала ветеринар Сара Очоа.

Видео дня

Добавляется, что одним из первых действий, которым учится кошка, является месить лапками, потому что это напрямую связано с привязанностью котят к матери.

По данным Американской ассоциации ветеринарных больниц (AAHA), месить лапами - это инстинктивный риск кошек. Они могут месить лапами людей, мягкие поверхности или даже других кошек.

Вероятно, так пушистики расслабляются и успокаиваются, потому что в этот момент они довольно мурлыкают, засыпают или просто наслаждаются движением.

Почему коты месят лапами?

Кошки учатся этим действиям в молодом возрасте и продолжают это делать в течение всей жизни. Котята месят, чтобы стимулировать молочные железы матери.

"Уже с нескольких дней жизни котята мурлыкают и разминают молочные железы матери во время кормления. Это разминание стимулирует маму вырабатывать молоко для котенка, а поскольку еда - это любовь, маленький котенок испытывает невероятное удовольствие", - пояснил ветеринар Мэтью Маккарти.

Однако, по его словам, во взрослом возрасте месить лапами кот продолжает по другой причине, а не потому, что считает своего владельца мамой.

Ветеринар добавил, что такое действие переносится во взрослую жизнь как самоуспокаивающее поведение, которое коты проявляют, когда они расслаблены.

"Так же, как человек может наслаждаться хорошей книгой или бокалом хорошего вина", - пояснил Маккарти.

В статье объясняется, что месиво лапами - хороший знак. Это свидетельствует о том, что ваш кот чувствует себя комфортно, доволен и, возможно, даже любит вас и доверяет вам. Нередко, такие действия животное делает, когда собирается засыпать или когда его гладит хозяин.

Отмечается, что еще одной причиной, почему кот месит лапами может быть желание заметить свою территорию.

"Кроме того, лапы кошек имеют множество запаховых желез, и месить является способом натирания этих запахов на вас или на что-либо другое, что они хотят месить. Такое поведение маркировки, по сути, позволяет кошке заявлять свои права на эти территории", - добавил ветеринар.

Интересные факты о котах

Ранее УНИАН сообщал, что один из авторов книг о котах Джон Брэндшоу выдвинул неожиданную теорию, как коты воспринимают своих хозяев. Брэндшоу детально изучал историю одомашнивания котов, а также взаимодействие между людьми и животными.

Также мы писали, что за день кошка может спать в разных местах, что может удивлять хозяина. Ветеринар Максбеттер Визельберг назвал 7 причин, почему кот внезапно может выбрать для сна необычное место.

Вас также могут заинтересовать новости: