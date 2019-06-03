На Киевщине 6-летний мальчик пошел на рыбалку и утонул

Трагедия произошла 2 июня в селе Поправка Белоцерковского района.

В Киевской области в пруду утонул шестилетний мальчик.

Об этом говорится в сообщении полиции Киевской области в социальной сети Facebook.

Читайте такжеНа Херсонщине молния убила 17-летнюю девушку во время сбора клубники

В частности, трагедия произошло 2 июня в селе Поправка Белоцерковского района.

«Согласно предварительным данным, ребенок вместе с 11-летним братом пошли рыбачить на местный пруд с разрешения родственников. Во время рыбалки произошел несчастный случай, мальчик поскользнулся, упал в воду и пошел ко дну», - говорится в сообщении.

Также сказано, что из пруда ребенка достал сосед, которого позвали на помощь.

По факту гибели ребенка открыто уголовное производство по статье 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой «несчастный случай».