Российские захватчики понесли болезненную потерю после успешного сбития вертолета Ми-8 украинским FPV-дроном. Этот вертолет значительно дороже FPV-дрона.
Об этом пресс-офицер 59-й отдельной штурмовой бригады беспилотных систем Тарас Мишак рассказал в эфире телеканала Суспільне.
"Это очень непросто. Это была достаточно сложная и долго спланированная операция с помощью слаженных действий разведки, с помощью мастерства пилота. Подлавливали мы российских вертолетчиков не один день", - отметил Мишак.
Военный выразил надежду, что этот опыт успешного сбития российского вертолета Ми-8 удастся масштабировать, а такие поражения станут обыденностью и заставят россиян "перестать летать вообще".
Как пояснил пресс-офицер, вертолеты Ми-8 у захватчиков выполняют логистические и транспортные задачи. Иногда россияне используют эти вертолеты для эвакуации раненых. По его словам, оккупанты активно применяют различную авиацию, вертолеты и самолеты, но стараются не подлетать к линии боевого соприкосновения.
"Они работают с определенной оттяжкой, поэтому их не так просто достать там нашему ПВО. Но теперь есть один такой успешный случай. И я думаю, их будет становиться только больше", - добавил Мишак.
Также пресс-офицер сравнил стоимость сбитого вертолета со стоимостью FPV-дрона, которым он был сбит.
"Цена вертолета может варьироваться от 6 миллионов до 15 миллионов долларов. А относительно FPV-дрона - это 300-500 долларов. То есть разница колоссальная. И конечно же, это очень болезненная потеря для россиян", - подчеркнул Мишак.
ВСУ сбили российский вертолет FPV-дроном
Как сообщал УНИАН, ВСУ сбили вертолет оккупантов с помощью FPV-дрона. Это произошло в районе населенного пункта Котляровка в Донецкой области. В 59 ОШБр беспилотных систем им. Якова Гандзюка ("Степные хищники") объяснили, что это стало результатом работы разведки и "наших людей". Также в подразделении показали видео сбития российского вертолета.