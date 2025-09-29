Украинские военные надеются масштабировать опыт сбивания дорогостоящих российских вертолетов с помощью дешевых FPV-дронов.

Российские захватчики понесли болезненную потерю после успешного сбития вертолета Ми-8 украинским FPV-дроном. Этот вертолет значительно дороже FPV-дрона.

Об этом пресс-офицер 59-й отдельной штурмовой бригады беспилотных систем Тарас Мишак рассказал в эфире телеканала Суспільне.

"Это очень непросто. Это была достаточно сложная и долго спланированная операция с помощью слаженных действий разведки, с помощью мастерства пилота. Подлавливали мы российских вертолетчиков не один день", - отметил Мишак.

Видео дня

Военный выразил надежду, что этот опыт успешного сбития российского вертолета Ми-8 удастся масштабировать, а такие поражения станут обыденностью и заставят россиян "перестать летать вообще".

Как пояснил пресс-офицер, вертолеты Ми-8 у захватчиков выполняют логистические и транспортные задачи. Иногда россияне используют эти вертолеты для эвакуации раненых. По его словам, оккупанты активно применяют различную авиацию, вертолеты и самолеты, но стараются не подлетать к линии боевого соприкосновения.

"Они работают с определенной оттяжкой, поэтому их не так просто достать там нашему ПВО. Но теперь есть один такой успешный случай. И я думаю, их будет становиться только больше", - добавил Мишак.

Также пресс-офицер сравнил стоимость сбитого вертолета со стоимостью FPV-дрона, которым он был сбит.

"Цена вертолета может варьироваться от 6 миллионов до 15 миллионов долларов. А относительно FPV-дрона - это 300-500 долларов. То есть разница колоссальная. И конечно же, это очень болезненная потеря для россиян", - подчеркнул Мишак.

ВСУ сбили российский вертолет FPV-дроном

Как сообщал УНИАН, ВСУ сбили вертолет оккупантов с помощью FPV-дрона. Это произошло в районе населенного пункта Котляровка в Донецкой области. В 59 ОШБр беспилотных систем им. Якова Гандзюка ("Степные хищники") объяснили, что это стало результатом работы разведки и "наших людей". Также в подразделении показали видео сбития российского вертолета.

Вас также могут заинтересовать новости: