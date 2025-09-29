Это уникальные ракеты с системой сканирования по рельефу местности, но для их запуска нужны соответствующие платформы.

Предоставления Украине только ракет Tomahawk недостаточно, ведь для их применения нужны соответствующие пусковые платформы от партнеров. Об этом в комментарии УНИАН рассказал эксперт по авиации Константин Криволап.

"Когда был подписан между Рейганом и Горбачевым (40-й президент США Рональд Рейган и экс-президент СССР Михаил Горбачев - УНИАН) договор РСМД-2 (о ликвидации ракет средней и малой дальности), Tomahawk имел тогда дальность 2500 км. И он считался ракетой средней дальности. Речь шла вообще в основном о баллистических ракетах, но американцы хотели показать, что они способны к переговорам, способны идти дальше. И тогда они уничтожили все пусковые наземные установки Tomahawk", - рассказал он.

Эксперт пояснил, что Tomahawk - это ракета воздушного, наземного и морского базирования.

Видео дня

"И они уничтожили, на самолетах они перестали использовать эти пусковые платформы. И осталось морское базирование. Затем Tomahawk перевели на дальность 1600 км, несмотря на то, что дальность 2,5 тысячи не нужна", - отметил Криволап.

В то же время, он отметил, что примерно пять лет назад Германия начала думать о восстановлении наземных вариантов запуска Tomahawk по американским чертежам, но фактически ничего сделано не было.

"А вот где-то полтора года назад немцы все же снова занялись этим вопросом, и было сообщение о том, что они собираются делать наземные пусковые Tomahawk. Не знаю, насколько они возобновили это производство, но сейчас у них стоит какой-то американский корабль в Балтийском регионе, который может запускать эти ракеты", - пояснил эксперт.

По мнению Криволапа, передача Tomahawk Украине является, вероятно, важным политическим вопросом в отношениях с США.

"Будут ли они нам переданы или не будут переданы, это достаточно важный вопрос. Я это отношу скорее к вопросу такому важному политическому, который является каким-то символом наших отношений. Нужны пусковые установки, которые вот немцы по американским чертежам пытаются восстановить. Может, они что-то уже восстановили. Возможно, Мерц (канцлер Германии Фридрих Мерц - УНИАН) пообещал, что он какое-то количество этих пусковых отдаст. Этого мы не знаем. Немцы восстанавливали американские пусковые платформы. Восстановили ли? У меня информации нет", - сказал авиаэксперт.

Кроме того, он добавил, что если у нас сейчас будет финансирование программы "Фламинго", то это ракета, которая более мощная, чем Tomahawk.

"Но Tomahawk является достаточно уникальной ракетой с системой сканирования по рельефу местности, очень точная, очень эффективная, способна давать много систем ПВО", - уточнил Криволап.

Вэнс ответил, передадут ли США ракеты Tomahawk Украине

Как сообщал УНИАН, накануне вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что администрация американского президента Дональда Трампа рассматривает передачу Украине ракет Tomahawk.

Вэнс подчеркнул, что Трамп будет принимать решение по этому вопросу, опираясь на интересы США. Он заверил, что американский лидер поступает так со всеми вызовами в области внешней и оборонной политик.

Вас также могут заинтересовать новости: